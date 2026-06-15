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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الثلاثاء الطقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، أما ليلًا سيكون معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص وجود أتربة ورمال مثارة من الحدود على مناطق من حلايب وشلاتين (قادمة من شمال السودان)، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

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طقس حار

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفية إلى معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 2 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

طقس حار

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 33 21

بنها 33 23

دمنهور 32 21

وادى النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 23

بلطيم 29 22

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 21

دمياط 29 23

بورسعيد 29 24

الاسماعيلية 34 21

السويس 34 22

العريش 30 20

رفح 29 19

رأس سدر 35 22

طقس حار

نخل 34 17

كاترين 31 15

الطور 35 24

طابا 33 20

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 27

الإسكندرية 29 22

العلمين 28 20

مطروح 28 20

السلوم 29 21

سيوة 34 21

رأس غارب 36 25

سفاجا 37 26

مرسى علم 36 28

شلاتين 35 26

حلايب 32 27

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 36 26

أبرق 35 27

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 32 27

الفيوم 35 23

طقس حار

بني سويف 35 23

المنيا 36 21

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 41 27

الأقصر 40 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 40 25

أبوسمبل 41 27

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر حالة خليج السويس درجات الحرارة درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

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