أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.
واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.
سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5353 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6245 جنيه.
أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7137 جنيها للجرام.
وسجل سعر الجنيه الذهب 49960 جنيه.
كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 15 يونيو 2026.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي
سعر البيع: 51.06 جنيه
سعر الشراء: 51.06 جنيه.
اليورو
سعر البيع: 59.19 جنيه
سعر الشراء: 59.07 جنيه.
الجنيه الإسترليني
سعر البيع: 68.60 جنيه
سعر الشراء: 68.45 جنيه.
الريال السعودي
سعر البيع: 13.63 جنيه
سعر الشراء: 13.61 جنيه.
الدرهم الإماراتي
سعر البيع: 13.93 جنيه
سعر الشراء: 13.90 جنيه.
واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 15 يونيو 2026.
درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو 2026
العظمى
القاهرة 34
الإسكندرية 29
شرم الشيخ 37
مطروح 27
أسوان 42
درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية
مكة المكرمة 42
الدوحة 39
مسقط 35
تونس 27
الخرطوم 43
درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم
أنقرة 27
مدريد 31
طوكيو 25
بكين 31
موسكو 21