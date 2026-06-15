أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.



سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5353 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6245 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7137 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49960 جنيه.

كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 15 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.06 جنيه

سعر الشراء: 51.06 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.19 جنيه

سعر الشراء: 59.07 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.60 جنيه

سعر الشراء: 68.45 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.63 جنيه

سعر الشراء: 13.61 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.93 جنيه

سعر الشراء: 13.90 جنيه.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 15 يونيو 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو 2026

العظمى

القاهرة 34

الإسكندرية 29

شرم الشيخ 37

مطروح 27

أسوان 42

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 42

الدوحة 39

مسقط 35

تونس 27

الخرطوم 43

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 27

مدريد 31

طوكيو 25

بكين 31

موسكو 21