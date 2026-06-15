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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الثلاثاء 16 يونيو 2026 وحتى السبت 20 يونيو 2026. 

وتشهد البلاد خلال هذه الفترة تبياناً في درجات الحرارة بين مختلف الأقاليم والمحافظات، مع رصد وتوقع بعض الظواهر الجوية الهامة التي تستدعي توخي الحذر التام من قِبل المواطنين وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول خلال ساعات النهار إلى طقس حار رطب على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين يصبح الطقس شديد الحرارة على مناطق شمال وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فتوقعت الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة تدريجياً، ليكون انخفاضًا ملموسًا يسود معه طقس معتدل على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة نسبياً على مناطق جنوب الصعيد.

ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرات مشددة بشأن تكون شبورة مائية صباحية في الفترة ما بين الساعة الرابعة فجراً وحتى الثامنة صباحاً، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

 ونبهت الهيئة إلى أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. كما أشارت إلى رصد نشاط للرياح على فترات متقطعة في أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المعلن في الظل بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة على مدار الأيام المقبلة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري يومي الثلاثاء والسبت 34 درجة للعظمى و22 إلى 24 للصغرى، بينما ترتفع أيام الأربعاء والخميس والجمعة لتسجل 35 درجة للعظمى. وتتراوح درجات الحرارة العظمى في السواحل الشمالية ما بين 27 إلى 29 درجة مئوية، والصغرى ما بين 20 إلى 22 درجة. 

أما في أقاليم الصعيد، فيشهد شمال الصعيد استقراراً نسبياً عند 36 درجة مئوية للعظمى طوال الفترة باستثناء يوم الجمعة الذي يسجل 37 درجة. في حين يسجل جنوب الصعيد أعلى معدلات حرارة؛ حيث تصل العظمى يوم الثلاثاء إلى 41 درجة، وترتفع يوم الأربعاء لتسجل ذروتها عند 42 درجة، قبل أن تتراجع قليلاً يومي الخميس والجمعة إلى 39 درجة، وتعود لتسجل 40 درجة مئوية يوم السبت.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المواطنين وسائقي المركبات المتنقلين بين المحافظات إلى ضرورة متابعة التحديثات الدورية والنشرات اليومية الصادرة عنها بانتظام لمواكبة أي متغيرات مفاجئة قد تطرأ على الحالة الجوية.

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