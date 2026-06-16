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فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

في لفتة عفوية تجسد التلاحم والالتفاف الشعبي والرسمي خلف المنتخب الوطني في مشواره المونديالي، شهدت منطقة المشجعين "الفان زون" بالعاصمة الجديدة فرحة "وزارية" غامرة، واحتفالات حماسية قادها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزراء، احتفاءً بالهدف الأول للفراعنة في شباك المنتخب البلجيكي خلال معركتهم بكأس العالم 2026.

وقد خطفت لقطات الاحتفال الأنظار عقب قيام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بنشر صور توثق تلك اللحظات التاريخية عبر صفحته الشخصية، ليشارك الجماهير كواليس مؤازرة الحكومة للمنتخب بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وسط أمواج من الهتافات والأعلام المصرية التي زينت سماء العاصمة الإدارية في مشهد يعكس فخر واعتزاز الجميع بأداء رجال الفراعنة في العرس العالمي.

ونشر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، صورتين للحظة الاحتفال بالهدف الأول للمنتخب المصري في شباك بلجيكا خلال مباراة الفريقين بكأس العالم 2026.

وأظهرت الصور الوزير وهو يتابع المباراة من منطقة الفان زون بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وسط حشود من الجماهير المصرية التي تفاعلت بحماس كبير مع هدف الفراعنة.

ورصدت اللقطات أجواء الفرحة التي سادت منطقة المشجعين عقب تسجيل الهدف، إذ تبادل الحضور التهاني وارتفعت الهتافات والأعلام المصرية في مشهد احتفالي يعكس حالة الحماس والدعم الشعبي للمنتخب الوطني.

استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بحصد نقطة ثمينة بعدما فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام منتخب بلجيكا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وأقيمت المباراة على ملعب لومن فيلد، وسط حضور جماهيري كبير، وشهدت مواجهة قوية بين المنتخبين، حيث قدم لاعبو منتخب مصر أداءً مميزًا أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، ليخرج الفراعنة بنقطة مهمة في بداية مشوارهم بالمونديال.

المنتخب الوطني مشواره المونديالي العاصمة الجديدة احتفالات الدكتور مصطفى مدبولي الهدف الأول

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