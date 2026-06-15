مفاجأة| إكسسوارات تتحكم في حرارة الجسم خلال الصيف والشتاء.. ما القصة؟

كشفت مصممة إكسسوارات عالمية عن مفاجأة تتعلق بتطور جديد في عالم الأزياء الذكية، يتمثل في وجود إكسسوارات قادرة على التحكم في درجة حرارة الجسم سواء في فصل الصيف أو الشتاء.

وبحسب لولو الحسن، فإن هذه التقنية قد تُحدث تحولًا جذريًا في مفهوم الراحة الشخصية خلال السنوات المقبلة، حيث سيشعر الشخص بالبرودة خلال الصيف والدفء خلال الشتاء.

اكسسوارات تتحكم في حرارة الملابس

وفي بث مباشر عبر حسابها على انستجرام، أكدت لولو أن الجيل الجديد من الإكسسوارات لم يعد يقتصر على الشكل الجمالي أو الوظيفة التقليدية، بل أصبح جزءًا من منظومة تقنية متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة الإنسان اليومية، موضحة أن بعض القطع الجديدة يمكنها “تدفئة الجسم في الطقس البارد أو تبريده في درجات الحرارة المرتفعة بشكل ذكي وتلقائي”.

وأضافت أن هذه الإكسسوارات تعتمد على تقنيات دقيقة تشمل مستشعرات حرارية ومواد متقدمة تتفاعل مع حرارة الجسم والبيئة المحيطة، حيث يتم ضبط التوازن الحراري بشكل مستمر دون تدخل مباشر من المستخدم، وهو ما يجعلها أقرب إلى مفهوم “المساعد الحراري الشخصي” أكثر من كونها مجرد إكسسوار.

وأشارت إلى أن هذا التطور جاء نتيجة تعاون بين مصممي الأزياء ومهندسي التكنولوجيا في مجال الأجهزة القابلة للارتداء، لافتة إلى أن شركات تقنية كبرى مثل Samsung وGoogle وSony دخلت بقوة في هذا المجال عبر تطوير مواد ذكية يمكن دمجها في الأقمشة والإكسسوارات.

وبحسب ما أوضحته، فإن بعض النماذج الأولية من هذه الإكسسوارات تشمل أساور، وسلاسل، وحتى مشابك ملابس تحتوي على وحدات دقيقة جدًا لتعديل الحرارة، تعمل بطاقة منخفضة وتستجيب للتغيرات المناخية في الزمن الحقيقي، مما يمنح المستخدم إحساسًا مستقرًا بالراحة في مختلف الظروف.

متى نشاهد اكسسوارات الحرارة؟

المفاجأة الأكبر، وفقًا للمصممة، أن بعض هذه المنتجات لا تزال في مرحلة الاختبار لكنها أظهرت نتائج واعدة، خاصة في البيئات القاسية مثل المدن شديدة الحرارة أو المناطق الباردة، حيث ساعدت في تقليل الإجهاد الحراري وتحسين الأداء البدني للأشخاص الذين يرتدونها لفترات طويلة.

كما لفتت إلى أن مستقبل هذه التقنية قد يتجاوز الإكسسوارات ليصل إلى الملابس نفسها، بحيث تصبح كل قطعة أزياء “نظامًا ذكيًا” قادرًا على التفاعل مع جسم الإنسان بشكل مباشر، وهو ما قد يغير شكل صناعة الموضة بالكامل خلال العقد القادم.

وتابعت قائلة إن التحدي الأكبر حاليًا لا يكمن في التقنية نفسها، بل في جعلها مريحة وخفيفة وغير مرئية للمستخدم، بحيث تندمج بسلاسة مع التصميم دون أن تفقد القطعة طابعها الجمالي أو قيمتها الفنية.

وأوضحت أن هذا الاتجاه يعكس تحولًا عالميًا في صناعة الأزياء نحو ما يُعرف بـ”الموضة الوظيفية الذكية”، حيث لم يعد الهدف فقط هو المظهر الخارجي، بل تقديم حلول عملية مرتبطة بالصحة والراحة اليومية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن السنوات المقبلة ستشهد انتشارًا أوسع لهذا النوع من الإكسسوارات، مشيرة إلى أن “التحكم في حرارة الجسم عبر قطعة إكسسوار صغيرة لم يعد خيالًا علميًا، بل بداية واقع جديد في عالم الموضة والتكنولوجيا”.