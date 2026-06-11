شيك بس ممل.. ماذا قال ناقد موضة على إطلالة نانسي عجرم وفستانها الآخير ؟

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نانسي عجرم بفستان طويل اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات موضة 2026، كما تميز الفستان باللون البني المصنوع من القماش اللامع.

تعليق ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

علق ناقد الموضة حكيم شاهين على فستان نانسي عجرم قائلا:"اللوك اقل من عادي كفستان خامة و لون …اوك مرتبة و شيك بس ممل بالوقت نفسه."

وتابع: "كان ممكن بالتنسيق تاخذ اللوك لمكان لطرح ثاني بس حتى التنسيق ما انقذ الاطلالة و خلاها بخانة الملل، و الشوز كثير مستفز هذا الشوز ينلبس بس تحت الفساتين يلي مايبين بيها الشوز."