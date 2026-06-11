زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زوجة ماجد المصري

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة أنيقة كشفت عن ذوقها الراقي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون البينك المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

أكملت زوجة ماجد المصري إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الملفتة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بتسريحة الشعر المرفوع التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقفة مع لون بشرتها.