قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: الاتصالات المتبادلة بين ترامب ومسؤولين بطهران ادعاءات كاذبة
بدون سبب.. تأجيل حفل تامر عاشور المقرّر إقامته غدًا في الدوحة
حالة الطقس اليوم الخميس 11 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة
في قضية تصنيع المواد المخدرة.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة طبقاً للقانون
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة .. اليوم
جوتيريش يحذر: الشرق الأوسط على حافة أزمة أعمق ووقف النار مهدد بالانهيار
إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن
بداية المونديال.. موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
شروط قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2026 من المراقبين والملاحظين
الكويت تعلن إغلاق أجواءها مؤقتاً وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة
الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين
12 صاروخاً باليستياً.. إيران تعلن استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
هاجر هانئ

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زوجة ماجد المصري

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة أنيقة كشفت عن ذوقها الراقي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون البينك المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

أكملت زوجة ماجد المصري إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الملفتة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بتسريحة الشعر المرفوع التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقفة مع لون بشرتها.

زوجة ماجد المصري إطلالة زوجة ماجد المصري رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

حالة الطقس

احذر على الطريق السريع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الخميس

ترشيحاتنا

ميدو وحمزة

ميدو: انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة نجاح للكرة المصرية وعلينا دعمه

حمزة عبد الكريم

إبراهيم فايق: تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم مع برشلونة لحظة فخر للكرة المصرية

الاسماعيلي

فتحي سند يشيد بمبادرة أحمد حجازي لدعم الإسماعيلي: الانتماء أهم من قيمة التبرع

بالصور

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

لو عايز تعمل دايت.. طريقة عمل سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد