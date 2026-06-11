فستان بينك.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة نسرين طافش ، صورا جديدة لها من عطلته الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

تفاصيل إطلالة نسرين طافش..

وظهرت نسرين طافش،بإطلالة جريئة مرتدية فستان بينك ذات فتحة من الساق و اتسم بستايل الحمالات.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



