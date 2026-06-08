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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أبيض.. يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

يارا السكري
يارا السكري
سارة عبد الله

شاركت الفنانة يارا السكري، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتألقت يارا السكري بفستان أبيض في إطلالة كاجوال أنيقة، مع تسريحة شعر مرتبة ولوك ميك اب بسيط.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كشف حقيقة العلاقة التي تجمعهمه بيارا السكري،  ردًا على الشائعات المتداولة مؤخرًا حول ارتباطهما، والتي أثارت حالة من الجدل بين الجمهور.

وخلال لقائه ببرنامج «ET بالعربي»، أوضح العوضي أنه لا ينزعج من هذه الشائعات، مشيرًا إلى أن الجمهور غالبًا ما يربط بين الكيمياء التي تظهر على الشاشة والحياة الشخصية للفنانين، قائلًا: «الناس بتشوفنا في التلفزيون وتحس إن شكلنا مناسب لبعض، خاصة إن دي تاني سنة نشتغل فيها مع بعض وحققنا نجاح، فطبيعي يربطوا التفاصيل».

من جانبها، أعربت يارا السكري عن عدم انزعاجها من تلك الأقاويل، مؤكدة أنها تتمنى أن تعيش قصة حب مشابهة في الواقع، قائلة: «أتمنى أعيش الحالة دي في الحقيقة، ومش بتضايق من كلام الناس، وفي النهاية دي قصة حب، ولو الجمهور شايف إننا مناسبين لبعض بسبب العمل، فده دليل إننا ثنائي ناجح».

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