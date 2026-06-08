رزان جمال تكشف كواليس تعاونها مع المخرج محمد دياب

كشفت الفنانة رزان جمال كواليس تعاونها مع المخرج محمد دياب أثناء تصوير فيلم “أسد” الذى يعرض حاليا فى دور العرض.

وقالت رزان جمال فى تصريح خاص لصدى البلد: محمد دياب من المخرجين الموهوبين ويعرف كيف يتعامل مع الممثل لتقديم افضل ما لديه من آداء كما انه يهتم بكل تفاصيل العمل الفني.

وأضافت رزان جمال : لدية اصرار وعزيمة حتى يصل الى ما يتمناه ومتخيله من أجل العمل وقد سعدت بالتعاون معه وأتمنى أن نشارك سويا فى عمل فني آخر.

إعلان جديد لفيلم أسد

من ناحية أخرى أطلقت الشركات المنتجة لفيلم أسد إعلانا تشويقيا جديدا للفيلم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

في الوقت نفسه، يواصل الفيلم تصدره سباق الإيرادات منذ طرحه وحتى الآن، حيث حقق إيرادات في السوق المصرية تجاوزت 46 مليون جنيه.

وفي السوق السعودية، حقق الفيلم إيرادات كبيرة في خمسة أيام فقط.

قصة فيلم أسد

الفيلم تدور أحداثه في حقبة تاريخية حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، والذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

وهو من تأليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، و بطولة كل من محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد داش وكامل الباشا وعمرو القاضي وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك، وضيف شرف للفيلم النجم ماجد الكدواني.