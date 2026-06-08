صيف ساخن جدا.. محمد إمام فى مواجهة نارية مع أحمد العوضي ونيللى كريم تغرد خارج السرب

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال موسم صيف 2026 الذي يعد واحدا من أقوى المواسم الفنية المنتظرة، حيث تتنافس مجموعة من الأفلام الجديدة التي تجمع بين الأكشن والكوميديا والرومانسية، بمشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية، في محاولة لجذب الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات خلال فترة الصيف.

فيلم الكراش

ويفتتح الموسم رسميا بفيلم "الكراش"، المقرر طرحه في دور العرض يوم 11 يونيو الجاري، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أحمد داود وميرنا جميل وشيرين رضا وباسم سمرة وحسن أبو الروس، إلى جانب عدد من الفنانين.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج زياد الكردي، وينتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية التي تدور في إطار من المواقف الطريفة والمفاجآت.

فيلم القصص

وفي 18 يونيو، ينضم إلى المنافسة فيلم "القصص"، الذي يشارك في بطولته نيللي كريم وكريم قاسم وأحمد الأزعر وخالد مختار، حيث يعول صناعه على تقديم تجربة مختلفة تجمع بين الدراما والتشويق، وسط توقعات بأن يحظى العمل باهتمام كبير من الجمهور.

فيلم صقر وكناريا

أما يوم 24 يونيو، فيشهد طرح فيلم "صقر وكناريا"، الذي يجمع لأول مرة بين محمد إمام وشيكو في بطولة مشتركة، ويشاركهما البطولة يارا السكري وخالد الصاوي وانتصار وبسمة اللوزي وعدد من الفنانين. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، وينتمي إلى فئة الأكشن الكوميدي التي اعتاد الجمهور على متابعتها خلال المواسم الكبرى.

فيلم شمشون ودليلة

ومع بداية شهر يوليو، يدخل أحمد العوضي المنافسة بفيلم "شمشون ودليلة"، المقرر عرضه في 8 يوليو، بمشاركة مي عمر وخالد الصاوي وعصام السيد وآخرين. ويعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة هذا العام، خاصة بعد الانتهاء من تصويره في عدة دول، بينها مصر وفرنسا والمجر، ما يعكس حجم الإنتاج الضخم الذي رصد له.

الفيلم من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد، ويعول صناعه على تقديم تجربة سينمائية مختلفة تجمع بين الإثارة والتشويق، ليكون أحد أبرز الرهانات في موسم الصيف.