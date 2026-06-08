إطلاق البوستر الرسمي للفيلم التسجيلي "100 كلمة حب.. على إيقاع شاهين"

أطلق المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، البوستر الرسمي للفيلم التسجيلي الجديد "100 كلمة حب.. على إيقاع شاهين"، الذي أنتجه المركز في إطار الاحتفاء بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، أحد أهم وأبرز صُنّاع السينما في مصر والعالم العربي.

ويكشف البوستر الرسمي عن ملامح العمل الذي يتناول التجربة السينمائية والإنسانية الفريدة ليوسف شاهين، من خلال رؤية فنية تستعرض تأثيره الممتد على الأجيال المختلفة من صُنّاع السينما، وما تركه من إرث إبداعي وإنساني لا يزال حاضرًا حتى اليوم.

الفيلم سيناريو وإخراج محمد حسين حسن رمضان، ومدير التصوير نادر جلال، ومهندس الصوت بسام فرحات، والمونتاج مينا حبيب، والمخرج المنفذ محمد العربي، وتصميم البوستر هيثم الباجوري، ومدير الإنتاج محمد حمدي، وتحت إشراف هبة عبد المعبود القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة للانتاج.

تفاصيل الفيلم:

ويعتمد الفيلم على مجموعة من الشهادات والرؤى النقدية والفنية التي يقدمها عدد من السينمائيين والنقاد، في إطار توثيقي يسلط الضوء على عالم يوسف شاهين ومكانته في تاريخ السينما وتأثيره المستمر على الأجيال المتعاقبة من المبدعين.

ويحمل الفيلم رسالة حب وتقدير للمخرج الكبير يوسف شاهين، تأكيدًا على أن المبدع الحقيقي لا يغيب، وأن الفن الصادق يظل حاضرًا عبر الزمن، ليبقى السؤال الذي يطرحه العمل: "هل رحل شاهين؟"

ويأتي إنتاج الفيلم ضمن خطة المركز القومي للسينما للحفاظ على الذاكرة السينمائية المصرية وتوثيق مسيرة رموزها للأجيال القادمة.