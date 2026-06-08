نور إيهاب تعلن وفاة جدها وتكشف موعد ومكان صلاة الجنازة

أعلنت الفنانة نور إيهاب وفاة جدها صلاح رضا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معبرة عن حزنها لرحيله.

وفاة جد نور ايهاب

وكتبت نور إيهاب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي والد أمي، صلاح رضا».

كما كشفت الفنانة عن موعد ومكان صلاة الجنازة، موضحة أنها ستقام بمشيئة الله عقب صلاة الظهر في مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، داعية الجميع إلى الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وأضافت: «نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته».

وكانت قد نشرت الفنانة نور إيهاب تعليقا عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على الأستوري تعلن فيه تعرض جدها لأزمة صحية شديدة، وتواجده داخل العناية المركزة.

نشرت الفنانة نور إيهاب تعليقا عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على الأستوري تعلن فيه تعرض جدها لأزمة صحية شديدة، وتواجده داخل العناية المركزة نور إيهاب : أرجو الدعاء لجدي صلاح رضا بالشفاء، اللهم اشفه شفاء تاما عاجلا غير آجل، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، اللهم ارحم ضعفه، اللهم اجعل مرضه كفارة لذنوبه.