قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي العربي.. توقيع اتفاقيتين جديدتين في قطاع الزراعة
ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا
مدبولي: الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين
لمناقشة مديونيات المرافق.. وزير الشباب يعقد اجتماعًا مع الأندية والجهات المعنية
مصدر عسكري.. إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجماتها على الأراضي المحتلة
مرموش ثالثا وحكيمي في الصدارة.. اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس العالم 2026
وداعا للسلع الثابتة .. خطة شاملة لمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها التموينية
مواجهة مفتوحة أم تمهيد لتسوية؟.. قراءة في التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب
مدبولي: الزيارات المتتابعة للصروح الصناعية في قطاع الدواء تهدف لدعم فرص نموه
مصر تؤكد ضرورة سرعة التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لتجنب مخاطر التصعيد والتوتر
مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني
شريحة محمول الأطفال في مصر الشهر المقبل.. كل ما تريد معرفته عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تتسم بالوقاحة.. تامر عبد المنعم يهاجم المتنمرين على زوجة خالد سرحان

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
أحمد إبراهيم

علق الفنان تامر عبد المنعم  على ما تعرضت له زوجة الفنان خالد سرحان من تنمر، وذلك خلال حضورها حفل زفاف ابنة شقيقة الفنان عماد زيادة، مشيرًا إلى أن من علق على هذا الأمر يتسم بـ “الوقاحة”.

وقال تامر ، خلال برنامج البصمة المذاع على قناة الشمس: عندي شوية طلقات عايز اتكلم فيها، الهجوم أو التريند على زوجة الفنان خالد سرحان بعد ظهورها في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة، ده مش تريند ولا هجوم.

وأردف: إنك تمسك صورة حد وتلعب بالفوتوشوب وتتنمر وتقل أدبك وتنشر بهذا الكم اللي شايفينه هذا معناه أنك تتسم بالوقاحة، لو مفيش فوتوشوب وهذه الصورة موجودة واتاخدت بزاوية بردو وقاحة، زي امبارح كنت بتكلم عن الشائعات وقولت إن ديه قلة أدب إنك تطلع إشاعة وتقول إنه توفى زي ما حصل معايا شخصيًا، ودلوقتي منزل اعتذار عبر صفحته.

تامر عبد المنعم يرد على الانتقادات 

رد الفنان تامر عبد المنعم، على الانتقادات التي طالت تقليده لشخصية الزعيم عادل إمام ضمن أحداث مسرحية “نوستالجيا 80/90”، مؤكدًا أن العمل حقق نجاحًا مستمرًا على مدار ثلاث سنوات، وأن الجمهور هو الفيصل الحقيقي في تقييم أي تجربة فنية.

وأوضح عبد المنعم، خلال لقاء خاص مع موقع “صدى البلد”  الإخباري ، أن المسرحية تعتمد على استحضار شخصيات فنية بارزة ، وهو ما جعلها تحظى بتفاعل واسع من الجمهور بمختلف فئاته العمرية، مشيرًا إلى أنه يجسد أكثر من شخصية خلال العرض، من بينها شخصية الزعيم

وأكد أن الانتقادات التي تُوجه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تشغله كثيرًا، قائلًا إنه يركز بشكل أساسي على ردود فعل الجمهور داخل قاعة العرض، والتي وصفها بالإيجابية والمشجعة

وأضاف أن النجاح الجماهيري الذي تحققه المسرحية منذ انطلاقها هو الدليل الأكبر على قبول الفكرة والتنفيذ.

وأشار عبد المنعم إلى أن تقليد الشخصيات الفنية الكبرى، وعلى رأسها الزعيم عادل إمام، يأتي في إطار تقديم حالة فنية مهمة  تستعيد ذكريات زمن الفن الجميل،  مؤكدًا احترامه الكبير لتاريخ وقيمة هذه الرموز.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن “نوستالجيا 80/90” مستمرة في تحقيق نجاحها، بفضل تفاعل الجمهور والدعم الذي يتلقاه فريق العمل، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إسعاد المشاهدين وإعادة إحياء أجواء فنية مميزة

تامر عبد المنعم الفنان تامر عبد المنعم أعمال تامر عبد المنعم أفلام تامر عبد المنعم خالد سرحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

ترشيحاتنا

أرشيفية

لبنان: إسرائيل شنت 64 غارة على الأراضي اللبنانية في يوم واحد

ايران تضرب إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يستعد لعدة أيام من الحرب مع إيران ولاحتمال قتال مطول

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد