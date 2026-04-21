قلد الزعيم.. تامر عبد المنعم يرد علي انتقادات مسرحية “نوستالجيا 80/90”| فيديو

رد الفنان تامر عبد المنعم على الانتقادات التي طالت تقليده لشخصية الزعيم عادل إمام ضمن أحداث مسرحية “نوستالجيا 80/90”، مؤكدًا أن العمل حقق نجاحًا مستمرًا على مدار ثلاث سنوات، وأن الجمهور هو الفيصل الحقيقي في تقييم أي تجربة فنية.

وأوضح عبد المنعم، خلال لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري ، أن المسرحية تعتمد على استحضار شخصيات فنية بارزة ، وهو ما جعلها تحظى بتفاعل واسع من الجمهور بمختلف فئاته العمرية، مشيرًا إلى أنه يجسد أكثر من شخصية خلال العرض، من بينها شخصية الزعيم

وأكد أن الانتقادات التي تُوجه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تشغله كثيرًا، قائلًا إنه يركز بشكل أساسي على ردود فعل الجمهور داخل قاعة العرض، والتي وصفها بالإيجابية والمشجعة

وأضاف أن النجاح الجماهيري الذي تحققه المسرحية منذ انطلاقها هو الدليل الأكبر على قبول الفكرة والتنفيذ.

وأشار عبد المنعم إلى أن تقليد الشخصيات الفنية الكبرى، وعلى رأسها الزعيم عادل إمام، يأتي في إطار تقديم حالة فنية مهمة تستعيد ذكريات زمن الفن الجميل، مؤكدًا احترامه الكبير لتاريخ وقيمة هذه الرموز.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن “نوستالجيا 80/90” مستمرة في تحقيق نجاحها، بفضل تفاعل الجمهور والدعم الذي يتلقاه فريق العمل، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إسعاد المشاهدين وإعادة إحياء أجواء فنية مميزة



