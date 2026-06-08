شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق الإعلان التاسع من المبادرة الرئاسية الطموح "سكن لكل المصريين"، والتي تهدف إلى توفير حلول سكنية مدعومة بالكامل تستهدف فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال تقديم وحدات سكنية جاهزة بالكامل وبشروط سداد ميسرة تمتد لسنوات طويلة.



وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لجهود الدولة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين، وتحقيق حلم تملك المسكن للفئات الأولى بالرعاية، وسط ترقب واسع من الملايين لتفاصيل الإعلان التاسع.



موعد طرح سكن لكل المصريين 9

وفقًا للتصريحات الرسمية الصادرة عن المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، فمن المتوقع إتاحة المرحلة الجديدة من المبادرة خلال شهر واحد تقريبًا.



وقد أكد المتحدث الرسمي أن هذا الإعلان يأتي استجابةً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري أو خلال فترات زمنية قصيرة.

وتستعد وزارة الإسكان حاليًا لوضع اللمسات النهائية على كراسة الشروط الخاصة بالإعلان التاسع، حيث سيتم توزيع الوحدات السكنية على نطاق واسع يشمل عددًا من المدن الجديدة والمحافظات، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

أنواع الوحدات ومواصفاتها

تتميز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة بالآتي:

التشطيب الكامل: تُسلم الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للسكن المباشر.

مساحات متنوعة: تتراوح المساحات عادة بين 75 مترًا مربعًا (غرفتين وصالة) إلى 90 مترًا مربعًا (3 غرف وصالة).

مواقع متميزة: تتوزع الوحدات في المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية، مما يوفر للمواطنين خيارات متعددة حسب مكان إقامتهم أو عملهم.

أنظمة السداد والتمويل العقاري

تعتمد المبادرة على نظام التمويل العقاري الميسر، الذي يتيح للمستفيدين تقسيط ثمن الوحدة السكنية على مدد زمنية طويلة تصل إلى 20 عامًا، وتتضمن شروط السداد:

مقدم جدية حجز: يتراوح عادة بين 20 و30 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة والمدينة.

فترة سداد طويلة: تصل إلى 20 عامًا، مما يجعل الأقساط الشهرية في متناول محدودي الدخل.

أقساط ميسرة: بنظام ثابت أو متناسب مع الدخل، مع إمكانية الحصول على دعم نقدي إضافي للفئات الأكثر احتياجًا.



شروط وضوابط التقديم

استنادًا إلى الإعلانات السابقة للمبادرة، وضعت الوزارة مجموعة من المعايير الأساسية لقبول المتقدمين، وتشمل:

السن: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

الاستفادة السابقة: عدم استفادة المتقدم أو أي من أفراد أسرته (الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) من أي من مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة، سواء بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض.

الربط الجغرافي: يجب أن يكون هناك رابط جغرافي يربط المتقدم بالمشروع، بأن يكون من أبناء المحافظة المطروح بها الشقق، أو مقيمًا بها، أو يعمل داخل نطاقها.

حدود الدخل: الالتزام التام بالحد الأقصى والأدنى للأجور والدخل الشهري، وفقًا للنسب والمبالغ التي ستُحددها كراسة الشروط رسميًا.

المستندات المطلوبة للتقديم

يُنصح الراغبون في الحجز بإعداد الأوراق الرسمية التالية مسبقًا لضمان سرعة رفعها فور فتح باب التقديم:

بطاقة الرقم القومي: صورة واضحة وسارية للمتقدم والزوج/الزوجة.

وثيقة الحالة الاجتماعية: قسيمة زواج، قسيمة طلاق، أو شهادة وفاة.

شهادات ميلاد الأبناء: مميكنة للأبناء القصر.

مفردات مرتب حديثة: تثبت صافي الدخل الشهري، معتمدة من جهة العمل.

إيصال مرافق حديث: لمقر السكن الحالي (كهرباء، غاز، أو مياه).

إيصالات سداد: مقدم جدية الحجز وشراء كراسة الشروط (تُستخرج عند بدء التقديم).

المدن المطروحة (وفقًا للإعلانات السابقة)

استنادًا إلى الإعلان الثامن للمبادرة، من المتوقع أن تشمل المدن المطروحة في الإعلان التاسع:

حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

حدائق العاصمة والعبور الجديدة.

العاشر من رمضان ومدينة السادات.

أسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة.

مميزات المبادرة

دعم حكومي مباشر: يتم تقديم دعم نقدي للمستحقين لتخفيف الأعباء المالية.

أسعار مدعومة: تُباع الوحدات بسعر التكلفة دون هامش ربح يذكر.

تشطيب كامل: تسلم الوحدة جاهزة للسكن الفوري دون حاجة إلى مصاريف إضافية.

مرونة في السداد: إمكانية سداد الأقساط عبر فروع البريد أو البنوك أو المحافظ الإلكترونية.



نصائح للمتقدمين

التجهيز المسبق للمستندات: قم بتجميع الأوراق المطلوبة قبل فتح باب التقديم لتجنب الازدحام.

متابعة الموقع الرسمي: تابع الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على كراسة الشروط فور إتاحتها.

تحديث البيانات: تأكد من تحديث بياناتك في بطاقة الرقم القومي وفي جهة العمل.

التقديم المبكر: قدم طلبك في الأيام الأولى لضمان حجز مكانك.

قراءة كراسة الشروط: اقرأ كراسة الشروط بدقة قبل التقديم للتأكد من استيفاء جميع الشروط.