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فرصة جديدة لحجز شقة العمر.. تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 9 بالتقسيط حتى 30 عامًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فرصة جديدة لحجز شقة العمر.. تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 9 بالتقسيط حتى 30 عامًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 9»، الذي يعد أحد أكبر مشروعات الإسكان المدعومة في مصر.

يأتي الطرح الجديد استجابة للإقبال المتزايد على الوحدات السكنية الجاهزة والمجهزة للسكن في المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

طرح جديد خلال أسابيع

أعلن المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الإعلان التاسع من مبادرة «سكن لكل المصريين» سيتم طرحه خلال شهر تقريبًا، بعد الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والتفاصيل النهائية الخاصة بالحجز.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل حاليًا تجهيز إجراءات الطرح تمهيدًا لإتاحة كراسات الشروط ورفع المستندات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن

ومن المتوقع أن يضم الطرح الجديد وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق، بعضها جاهز للتسليم الفوري، بينما يتم تسليم البعض الآخر خلال فترات زمنية قصيرة.

وتتراوح مساحات الوحدات غالبًا بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا، لتناسب احتياجات الأسر المختلفة، مع توفيرها في عدد من المدن الجديدة والمحافظات.

تقسيط يصل إلى 30 عامًا

ويتميز مشروع «سكن لكل المصريين» بإتاحة أنظمة تمويل عقاري ميسرة، حيث يتم سداد مقدم حجز مناسب، ثم تقسيط باقي قيمة الوحدة على فترات طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين ويتيح فرصة التملك لشريحة أكبر من الأسر.

الشروط المتوقعة للحجز

استنادًا إلى الطروحات السابقة، من المنتظر استمرار عدد من الضوابط الأساسية، أبرزها:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا

عدم حصول المتقدم أو أسرته من قبل على وحدة إسكان اجتماعي أو قطعة أرض ضمن المشروعات المدعومة

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين أو العاملين بها

الالتزام بحدود الدخل التي يحددها الإعلان الجديد

وتدرس الجهات المختصة تحديث حدود الدخل لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

المستندات المطلوبة للتقديم

ويُنصح الراغبون في التقديم بتجهيز الأوراق المطلوبة مسبقًا لتسريع إجراءات الحجز، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة

قسيمة الزواج أو مستندات الحالة الاجتماعية

شهادات ميلاد الأبناء القصر

مفردات مرتب أو مستندات إثبات الدخل

إيصال مرافق حديث

مستندات سداد مقدم الحجز وكراسة الشروط عند فتح باب التقديم

إقبال متوقع على الطرح الجديد

ويحظى مشروع «سكن لكل المصريين» بإقبال كبير من المواطنين، خاصة في ظل توفير وحدات بأسعار مدعومة وأنظمة سداد طويلة الأجل، وهو ما يجعله أحد أهم البرامج السكنية التي تنفذها الدولة لتوفير سكن ملائم وآمن لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة التفاصيل الكاملة للطرح الجديد، بما يشمل أماكن الوحدات والأسعار وحدود الدخل ومواعيد الحجز الرسمية.

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