بعد تعرضه لحادث سير.. القس أريانوس عادل يكشف تفاصيل الحالة الصحية للقس موسى جرجس

حرص القس أريانوس عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، على طمأنة شعب إيبارشية ملوي ومحبي القس موسى جرجس، كاهن كنيسة العذراء بالصاغة، وذلك بعد تعرضه لحادث سير، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، وأن نتائج الفحوصات الطبية جاءت مطمئنة.

تطورات الحالة الصحية

وأثار خبر تعرض القس موسى جرجس، كاهن كنيسة العذراء بالصاغة، لحادث سير، حالة من القلق بين أبناء الإيبارشية ومحبيه، الذين سارعوا للاطمئنان على حالته الصحية، وسط موجة واسعة من الصلوات والدعم.

وفي هذا الإطار، نشر القس أريانوس عادل رسالة عبر صفحته الرسمية، طمأن خلالها الجميع على الحالة الصحية للقس موسى جرجس، مؤكدًا أن حالته مستقرة، وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابة القس موسى بجرح قطعي في الوجه يبلغ طوله نحو 3 سنتيمترات، إلى جانب بعض الكدمات وكسور بسيطة لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وإنما إلى فترة من الراحة والعلاج، فيما جاءت جميع الفحوصات والأشعات والمؤشرات الحيوية مطمئنة.

كما دعا القس أريانوس عادل أبناء الكنيسة إلى مواصلة الصلاة من أجل سرعة تعافي القس موسى جرجس، وأن يمنحه الله تمام الشفاء، وأن يحفظه من كل سوء.

واختتم رسالته بالآية: "الرَّبُّ يَحْفَظُ خُرُوجَكَ وَدُخُولَكَ مِنَ الآنَ وَإِلَى الدَّهْرِ" (مزمور 121: 8)، معبرًا عن ثقته في حفظ الله ورعايته لعبيده.

وبمجرد نشر رسالة الطمأنة، انهالت تعليقات ورسائل الدعم من أبناء الكنيسة ومحبي القس موسى جرجس، الذين رفعوا الصلوات إلى الله طالبين له الشفاء العاجل، وأن يعود سريعًا لممارسة خدمته بين شعبه وهو بكامل الصحة والعافية.