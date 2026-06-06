سكن لكل المصريين 9.. طرح جديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط 30 عاما .. أنظمة السداد وأبرز شروط الحجز

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 9»، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

إعلان سكن لكل المصريين 9 خلال أسابيع

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية أن الإعلان التاسع من مبادرة «سكن لكل المصريين» سيتم طرحه خلال شهر تقريبًا، بعد الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والتفاصيل النهائية الخاصة بالحجز.

ويجري صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإتاحة كراسات الشروط وفتح باب التقديم الإلكتروني للمواطنين.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن

ومن المنتظر أن يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق، بعضها جاهز للتسليم الفوري، فيما يتم تسليم وحدات أخرى خلال مدد زمنية محددة.

وتتراوح مساحات الشقق بين 75 و90 مترًا مربعًا لتناسب احتياجات الأسر المختلفة، مع توزيعها على عدد من المدن الجديدة والمحافظات.

أنظمة سداد ميسرة للمواطنين في سكن لكل المصريين 9

ويواصل المشروع تقديم تسهيلات كبيرة للراغبين في التملك، من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم، حيث يتم سداد مقدم حجز مناسب وتقسيط باقي قيمة الوحدة على فترات طويلة قد تصل إلى 30 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.

أبرز شروط الحجز في سكن لكل المصريين 9

بحسب الضوابط المطبقة في الطروحات السابقة، من المتوقع أن تشمل شروط التقديم:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان المدعومة سابقًا.

أن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين أو العاملين بها.

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن كراسة الشروط الجديدة.

المستندات المطلوبة للتقديم

ويُنصح الراغبون في الحجز بتجهيز الأوراق الأساسية مسبقًا، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.

قسيمة الزواج أو مستندات الحالة الاجتماعية.

شهادات ميلاد الأبناء القصر.

مفردات مرتب أو مستندات إثبات الدخل.

إيصال مرافق حديث.

مستندات سداد مقدم الحجز وكراسة الشروط عند بدء التقديم.

إقبال مرتقب على سكن لكل المصريين 9

ويحظى مشروع «سكن لكل المصريين» باهتمام واسع من المواطنين نظرًا لأسعاره المدعومة وفترات السداد الطويلة، ما يجعله أحد أبرز برامج الإسكان التي تنفذها الدولة لتوفير سكن ملائم وآمن لشريحة كبيرة من الأسر المصرية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة التفاصيل الكاملة الخاصة بالطرح الجديد، بما يشمل أماكن الوحدات والأسعار الرسمية وحدود الدخل ومواعيد الحجز والتقديم.