بدء تسليم شقق «دارة» في القاهرة والمحافظات.. المواعيد والخطوات

بدأ صندوق التنمية الحضرية، بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، في إطلاق المرحلة التنفيذية لتسليم الوحدات السكنية بمشروع "دارة" ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. 

ويأتي هذا المشروع كأحد أهم المشروعات السكنية التي تطرح شققاً فاخرة وكاملة التشطيب في مواقع استراتيجية متميزة داخل القاهرة والمحافظات لتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري.

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول المواعيد الزمنية، والخطوات الإجرائية الإلزامية التي يجب على الحاجزين اتباعها لاستلام مفاتيح وحداتهم دون عناء.

أولاً: مواعيد تسليم الوحدات

أوضح صندوق التنمية الحضرية أن عمليات التسليم تتم وفق جدول زمني محدد ومنظم منعاً للتكدس، وجاءت خريطة المواعيد كالآتي:

محافظة القاهرة (مشروعات الواحة ومدينة نصر والمعصرة): بدأ استقبال الحاجزين بجدول زمني يمتد على مدار أسابيع متتالية بحسب أرقام العمارات والوحدات.

المحافظات (الدقهلية، دمياط، سوهاج، المنوفية، وقنا): يتم تسليم الوحدات الجاهزة بها تباعاً بناءً على خطابات الإخطار المرسلة للحاجزين عبر البريد أو الرسائل النصية (SMS)، وتستمر عمليات التسليم طوال الأشهر الحالية بحسب جاهزية كل موقع وتوافر المرافق (مياه، كهرباء، غاز).

ثانياً: المستندات والأوراق المطلوبة عند الاستلام

على الحاجز المتوجه لاستلام شقته تجهيز ملف يحتوي على المستندات التالية:

1. أصل بطاقة الرقم القومي للحاجز (ويجب أن تكون سارية) مع صورة منها.

2. أصل إيصال سداد جدية الحجز، وإيصالات سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ الاستلام.

3. خطاب التخصيص الرسمي الصادر من بنك التعمير والإسكان.

4. صور من شيكات الأقساط المتبقية (إن وجدت) أو ما يفيد تسوية الموقف المالي مع البنك.

5. في حالة التوكيل: يجب تقديم أصل توكيل رسمي عام أو خاص بالاستلام والتعامل مع البنك والصندوق، مع سريان التوكيل وبطاقة الوكيل.

ثالثاً: خطوات إجراءات الاستلام (خطوة بخطوة)

ولتجنب البيروقراطية وسرعة إنهاء المعاملة، حدد الصندوق الدورة المستندية الإجرائية التالية:

الخطوة 1: التوجه للبنك وتصفية الموقف المالي يتوجه الحاجز أولاً إلى فرع بنك التعمير والإسكان المذكور في خطاب الحجز، وذلك لتسوية الموقف المالي بالكامل، وسداد وديعة الصيانة المقررة، والحصول على "خطاب موجه للمهندس المشرف على الموقع" يفيد بانتهاء كافة الإجراءات المالية.

الخطوة 2: المعاينة الفنية الفردية على الطبيعة يتوجه المواطن بالخطاب البنكي إلى مقر المشروع بالمحافظة (مكتب الإشراف الهندسي)؛ حيث يرافق مندوب الشركة المنفذة والمهندس المشرف المواطن لمعاينة شقته على الطبيعة. تشمل المعاينة فحص: (سلامة أعمال السباكة، الكهرباء، جودة السيراميك والدهانات، النوافذ، والأبواب).

الخطوة 3: التوقيع على محضر الاستلام

• في حالة عدم وجود ملحوظات: يوقع المواطن على "محضر الاستلام الرسمي" ويتسلم مفاتيح الشقة فوراً.

• في حالة وجود عيوب تشطيب: يحق للمواطن رفض التوقيع وتدوين الملحوظات في بيان المعاينة، وتلتزم الشركة المنفذة بإصلاح كافة العيوب مجاناً خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 15 يوماً، على أن يُعاد تحديد موعد آخر للمعاينة والاستلام.

الخطوة 4: التقديم على العدادات الرسمية بموجب محضر الاستلام الموقع، يتوجه المواطن إلى شركات (الكهرباء، المياه، والغاز) لتقديم طلبات تركيب العدادات الرسمية باسمه لبدء السكن الفعلي بالوحدة.

تنبيه هام من صندوق التنمية الحضرية

وأهاب الصندوق بجميع المواطنين الحاجزين ضرورة الالتزام التام باليوم والتاريخ المحددين لكل عميل في خطابات الإخطار، مع التأكيد على أن عدم الحضور في الموعد المحدّد دون عذر مقبول قد يترتب عليه تأجيل الاستلام إلى نهاية الجدول الزمني للمشروع لضمان سير المنظومة بانضباط.

