تركيب خلايا الطاقة الشمسية.. تفاصيل الأسعار وخطوات التنفيذ

​تشهد مصر هذه الأيام، تحولاً ملحوظاً نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بالتزامن مع التوجهات لترشيد استهلاك الطاقة التقليدية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمؤسسات.

ومع زيادة وعي المواطن بأهمية الطاقة النظيفة كبديل مستدام، باتت التساؤلات تتزايد حول التكلفة الفعلية للألواح والمنظومات الشمسية المنزلية، والخطوات القانونية اللازمة لربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

​وفي هذه السطور، نستعرض قراءة شاملة لأحدث أسعار الألواح والأنظمة المتكاملة في السوق، وهي أسعار تقريبية واسترشادية وقد تختلف صعوداً أو هبوطاً بناءً على العلامة التجارية (النوع)، الشركة المنفذة، ومكان وتاريخ الشراء الفعلي..

​أولاً: أسعار ألواح الطاقة الشمسية (حسب القدرة)

و​تتفاوت أسعار الألواح الفردية بناءً على قدرتها الإنتاجية بالوات، وتعتبر الأسعار الحالية استرشادية وتتراوح كالآتي:

​لوح قدرة 450 وات: يتراوح سعره بين 3,200 إلى 3,800 جنيه مصري.

يتراوح سعره بين 3,200 إلى 3,800 جنيه مصري. ​لوح قدرة 500 وات: يتراوح سعره بين 3,600 إلى 4,200 جنيه مصري.

يتراوح سعره بين 3,600 إلى 4,200 جنيه مصري. ​لوح قدرة 550 وات: يتراوح سعره بين 3,900 إلى 4,600 جنيه مصري.

يتراوح سعره بين 3,900 إلى 4,600 جنيه مصري. ​لوح قدرة 600 وات: يتراوح سعره بين 4,200 إلى 5,000 جنيه مصري.

​ثانياً: تكلفة الأنظمة الشمسية المتكاملة للمنازل

​أما بالنسبة للمواطنين الراغبين في تركيب محطات منزلية متكاملة (تشمل الألواح والمحولات والهياكل والتركيب)، فقد جاءت تكلفة الحزم الأساسية كالتالي:

​نظام قدرة 3 كيلو وات: تتراوح تكلفته الإجمالية بين 45,000 إلى 60,000 جنيه مصري (يناسب الاستهلاكات المنزلية الصغيرة).

​نظام قدرة 5 كيلو وات: تتراوح تكلفته الإجمالية بين 70,000 إلى 95,000 جنيه مصري (يناسب الاستهلاكات المتوسطة).

​نظام قدرة 10 كيلو وات: تتراوح تكلفته الإجمالية بين 150,000 إلى 190,000 جنيه مصري (يناسب المنازل الكبيرة أو الفيلات).

​ثالثاً: 8 خطوات لإنشاء المحطة وربطها بالشبكة

و​تخضع عملية إنشاء المحطة الشمسية لخطوات متسلسلة تضمن سلامة التركيب الفني والحق القانوني للمستهلك في بيع أو مقاصة الطاقة الفائضة عبر نظام "صافي القياس" (Net Metering):

​استيفاء الاشتراطات: التأكد من الجوانب القانونية والفنية وإثبات ملكية السطح المراد تركيب الألواح عليه.

​تقديم الطلب: التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة جغرافياً وتقديم طلب رسمي لإقامة المحطة.

​التعاقد مع شركة معتمدة: اختيار إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة رسمياً من قِبل "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة".

​المعاينة والدراسة الهندسية: قيام المهندسين المختصين بزيارة الموقع وتحديد القدرة الاستيعابية والفنية المناسبة للمكان.

​إعداد واعتماد التصميم: صياغة المخطط الفني النهائي واعتماده لضمان كفاءة التشغيل.

​تنفيذ أعمال التركيب: البدء في تركيب الألواح والمعدات بالموقع وفقاً لأعلى معايير السلامة المهنية.

​تركيب عداد صافي القياس (Net Metering): استبدال العداد القديم بعداد تبادلي ذكي يقوم باحتساب كميات الطاقة الصادرة للشبكة والواردة منها.

​المعاينة النهائية والتشغيل: إجراء الفحص الفني الأخير من قِبل شركة الكهرباء، يليه ربط المحطة بالشبكة وبدء الإنتاج الفعلي.

​رابعاً: العوائد والمزايا الاستثمارية والبيئية

و​أجمع خبراء قطاع الطاقة على أن التوجه نحو خيار الطاقة الشمسية لم يعد مجرد رفاهية، بل هو حزمة من المنافع المستدامة، أبرزها:

​استثمار مربح: يحقق عائداً اقتصادياً على المدى الطويل ويزيد من القيمة العقارية للمنشأة.

​عمر افتراضي طويل: تمتاز الألواح والأنظمة بجودة تصنيع تجعلها تعمل لسنوات طويلة دون تراجع ملحوظ في الأداء.

​توفير في فاتورة الكهرباء: تقليص فوري ومباشر في قيمة الفواتير الشهرية المدفوعة لشركات التوزيع.

​طاقة نظيفة وصديقة للبيئة: المساهمة الفردية والمجتمعية في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.