البحرين تُدين استهداف الكويت بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية

أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الكويت بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكا سافرا لسيادة الكويت، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية- وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)- تضامن المنامة الكامل مع الكويت، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت الوزارة بكفاءة القوات المسلحة ويقظة الدفاعات الجوية الكويتية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، ومتمنيةً لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.