بعد سرقة بائع الجرائد النائم | قرار عاجل في التنمية المحلية يخص عم شعبان

استجابت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، للحالة الإنسانية الخاصة بعم شعبان بائع الجرائد، وذلك عقب عرض مشكلته خلال برنامج «على مسؤوليتي»، في إطار حرص الوزارة على دعم الحالات الأولى بالرعاية.

ونقل الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي»رسالة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم توفير باكية لعم شعبان داخل أحد الأسواق الحضرية، بما يضمن له مصدر دخل مناسبًا يساعده على مواصلة عمله في ظروف أفضل.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم دراسة حالته بشكل كامل، مشددة على ضرورة تقديم الدعم اللازم له، خاصة بعد تعرضه لواقعة سرقة تسببت في أضرار كبيرة له، مؤكدة أهمية الوقوف بجانب المواطنين في مثل هذه الظروف.