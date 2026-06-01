عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

"بعيش مخنوق" هو عنوان الأغنية الجديدة التي طرحها النجم اللبناني إيوان ليختتم بها موسم ربيع 2026.

ومن خلال هذا العمل الذي يحمل كلمات عبد المنعم تهامي، ألحان مصطفى صبري وتوزيع شريف مجدي، أراد إيوان أن يطرح أغنية مصرية باللون الرومانسي الهادىء المليء بالشجن وبإحساسه المرهف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخراً باللون الإيقاعي مع أغنيتي "فوق فوق" و "شطّبنا" حيث يحرص إيوان على إرضاء جميع أذواق الجمهور العربي.



وتتمحور فكرة أغنية "بعيش مخنوق" حول الحبيب الذي يعيش الحنين لحبيبته ويعاني من شعور الفقد والألم مستذكراً لحظات الفراق المليئة بالدموع ويتوق إلى حبيبته التي لا يستطيع نسيانها ولا يطيق العيش من دونها حيث تقول كلمات الأغنية: "بيخلص يومي ويعدّي وتِبدأ حيرتي من الشوق ، ويطول ليلي ما يعدّي ولا أنا بنسى و لا بفوق. عيونه و هّو بيسيبني دموعو وهّو على حضني ده كله شوق معذّبني بعيش مخنوق في كل مكان أنا بروحو بحس فيه أنا بروحه ده حتّى فدمعه و جروحه ليه ذكرى و شوق بصبّر قلبي و بقلّه أكيد أيام و هتفوت يا مين يروح يوصلّو يقلّو حبيبه بيموت…"

أما الفيديو كليب الذي تولى إخراجه جوزيف نصار، فجاء ليعكس روح أغنية "بعيش مخنوق" بصورة بسيطة بعيدة عن التكلف ليصل العمل إلى الجمهور بشكل قريب ومتسماً بأسلوب السهل الممتنع مع لوحات من إطلالة إيوان المميزة في مجلة Éclat العالمية. ولقد تعاون إيوان في هذه الإطلالات مع مصمم الأزياء الأردني العالمي كيش جن الذي يحقق نجاحات دولية لاسيما بدخول تصاميمه موسوعة غينس العالمية مع مشاركاته في أهم المهرجانات حول العالم.

جدير بالذكر أنّه كان من المقرر طرح أغنية "بعيش مخنوق" في وقت سابق إلّا أنّ ظروف الحرب المأساوية حالت دون ذلك لكن بعد إلحاح جمهور إيوان عبر منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق عمل جديد شجّعه على إصدار هذا العمل، علماً أنّ في جعبة إيوان عدة أغنيات يستعد لطرحها قريباً.