بعد فترة غياب .. تفاصيل حفل ايوان في السعودية

يستعد الفنان إيوان لإحياء أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مهرجان “نوستالجيا فورها” والمقرر إقامته في جدة سوبر دوم يوم 13 يونيو.

ويشارك في الحفل نخبة من نجوم الألفينات، من بينهم: الفنان أحمد باتشان، فرقة واما، الفنانة مايا نصري، الفنان ماساري، فرقة بلو، الفنان هيثم سعيد، الفنان يوسف العماني، الفنان سامو زين، والفنانة جنات.

وأكدت الجهة المنظمة للحفل "ان عودة إيوان إلى المسرح السعودي تُعد لحظة مميزة لجمهور الألفينات. نحن متحمسون لتقديم هذه التجربة الفريدة التي تجمع بين الحنين والإبداع."

وقد فُتحت أبواب الحجز أمام الجمهور عبر منصة "وي بوك"، حيث تتوفر التذاكر الآن، والعدد محدود. ودعت الجهة المنظمة عشاق الألفينات إلى حجز مقاعدهم مبكرًا استعدادًا لأمسية لا تُنسى.

أعمال أيوان

ويُذكر أن المطرب إيوان حقق نجاحات واسعة لا تزال عالقة في أذهان جمهوره، من أبرزها:"ذنبي إيه"، "قلبي سهران"، و"ولا في الأحلام"، وهي أعمال ارتبطت بفترة ذهبية لفناني جيل الألفينات على شاشات قنوات مثل "ميلودي". كما حققت أغنيته "قول إن شالله"، التي كتب كلماتها بنفسه على لحن تركي، انتشارًا واسعًا، لتصبح واحدة من أبرز محطاته الفنية.

ولم تقتصر موهبة إيوان على الغناء فقط، بل خاض أيضًا تجربة التمثيل عبر فيلم "حفل زفاف" عام 2005، إلى جانب إياد نصار ومحمد رياض، وقدّم خلاله أغنية "انسى".

ورغم ما حققه من نجاح، شهدت مسيرته بعض التعثرات بسبب معاناته من الاكتئاب وتقلبات المزاج، إضافة إلى خلافات تعاقدية مع شركات إنتاج، كما كشف في لقاءات سابقة، ما دفعه للابتعاد عن الساحة الفنية لفترة بحثًا عن الاستقرار النفسي.

وعاد إيوان خلال السنوات الأخيرة بعدد من الإصدارات الفردية في محاولة للعودة إلى الساحة، منها:

"بفتكر الخير" (2019)، "قوية" (2020)، و"أنا مأجز" (2022)، التي ظهر فيها بشخصية رائد فضاء في كليب طريف لفت الأنظار.

ويُعد إيوان من الفنانين الذين جمعوا بين التلحين والكتابة والغناء، ما جعله واحدًا من الوجوه المميزة في المشهد الفني المصري والعربي، فيما تبقى عودته المرتقبة على خشبة المسرح السعودي فرصة جديدة لإعادة تقديم نفسه لجمهوره واستعادة مكانته في ظل المنافسة الفنية الراهنة.