اللبناني ايوان يطرح أحدث أغانيه "شطبنا"

صدرت أحدث أغنيات الفنان اللبناني ايوان بعنوان "شطبنا" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية مقسوم بإيقاع سريع

جاءت أغنية "شطبنا" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي مقسوم حيث جمعت بين النمطين الإيقاعي السريع والشعبي البوب. لحن متجدد بجمله الموسيقية وايقاعاته وأبعاده، وشكل مع التوزيع الموسيقي نقطة ترابط وانطلاقة نحو بث السعادة والطاقة الإيجابية.

موضوع غنائي تحت شعار راحة الأعصاب

على صعيد النص الغنائي، تميزت أغنية "شطبنا" بموضوعها الجديد والمختلفة والمتجدد من حيث المفردات والمصطلحات التي تُغنى لأول مرة، اذ تُركز الأغنية على أهمية التخلص من الطاقة السلبية والأشخاص السلبيين الذين يزعجون الآخرين. وتنطبق على الحبيب أول الصديق أو المدير بالعمل أو أي شخص يعطي انطباعاً وطاقة سلبية.

كليب حقيقي من الحياة اليومية

صُورت أغنية "شطبنا" على طريقة الفيديو كليب في ٣ كواقع مختلفة بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان. وينقل الكليب صورة حقيقية وواقعية من الحياة اليومية عن موضوع التعرض للضغوطات في العمل، والسعي الى التخلص من الأجواء السلبية في العمل والتي تؤثر سلباً على الصحة النفسية، والقيام بكل ما هو جديد و "التشطيب" على الأشخاص والأماكن السلبية.

رسالة ايوان للجمهور

وأعرب ايوان عن سعادته بغناء أغنية "شطبنا" وتقديمه لأول مرة موضوع بعيد عن مواضيع الحب، مشدداً على أن الأغنية صيفية بإمتياز من حيث الموضوع والموسيقى اذ تنشر الطاقة الإيجابية. ووجه رسالة للجمهور العربي حول التخلص من "التعصيب" والطاقة السلبية، و "التشطيب" على أي شخص ليس ايجابي، وفتح الباب أمام كل ما هو جميل وايجابي، متمنياً للجمهور صيف مليء بالإيجابية.

أغنية "شطبنا" من كلمات محمود شوقي والحان شريف عبد المنعم وتوزيع هارون وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.