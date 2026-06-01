غازي فيصل: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ترتبط بمستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة

قال الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إنّ المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ترتبط بمستقبل الدولة اللبنانية وبملف الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أنه لا يمكن استمرار حالة الفوضى الأمنية في جنوب لبنان، ولا تجاهل القضايا العالقة المتعلقة بعدم ترسيم الحدود.

وأشار إلى وجود مشكلات وانتهاكات خطيرة من جانب إسرائيل ومن جانب حزب الله، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب الدموية منذ عام 1982 وحتى اليوم بأشكال ومراحل مختلفة لم يعد أمراً يمكن القبول به.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة الأساسية تتمثل في النفوذ الإيراني الواسع داخل لبنان، مشيراً إلى وجود قيادات وجنرالات مرتبطين بحزب الله يقاتلون إلى جانبه داخل الأراضي اللبنانية، كما لفت إلى دور شخصيات إيرانية بارزة في المشهد السياسي والدبلوماسي المرتبط بلبنان.

وذكر أن إيران ما زالت تصر على ممارسة نفوذها وهيمنتها على الوضع اللبناني، وتستخدم لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والقضايا الأخرى المرتبطة بالنقاط الأربع عشرة المطروحة على طاولة التفاوض.

وأكد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن التطورات الجارية تعكس ارتباط الساحة اللبنانية بالصراع الأوسع بين إيران والولايات المتحدة، مواصلا، أن لبنان، كما غزة واليمن، يدفع ثمن المشروع الإيراني التوسعي والهادف إلى الهيمنة على المنطقة، في ظل استمرار التوترات والصراعات الإقليمية المتشابكة.