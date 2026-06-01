رسمياً الآن.. تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين بعد بيان البنك المركزي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات الإثنين 1 يونيو 2026 بعد تراجع منتصف التعاملات، حيث سجل في البنك التجاري الدولي 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، وسط حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق الصرف المصرية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي غير مسبوق، بالإضافة إلى تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يعزز ثقة الأسواق في قدرة الجنيه على الحفاظ على مكاسبه.

سعر الدولار في جميع البنوك

وثبت سعر الدولار اليوم في معظم البنوك، مع اختلافات طفيفة لا تتجاوز بضعة قروش بين البنوك المختلفة.

ويعكس هذا الاستقرار نجاح سياسات البنك المركزي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

جاءت أسعار العملة الأمريكية وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم على النحو التالي:

· البنك المركزي المصري: 51.93 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع.

· البنك الأهلي المصري: 51.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع.

· بنك مصر: 51.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع.

· البنك التجاري الدولي (CIB): 51.96 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع.

· بنك الإسكندرية: 51.96 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع.

· بنك البركة: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.

· بنك المصرف المتحد: 51.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع.

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

من المهم عند متابعة سعر الدولار اليوم الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع فسعر الشراء هو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار من العملاء، بينما سعر البيع هو السعر الذي تبيع به الدولار للعملاء.

ويتراوح هذا الفارق حاليًا بين 10 و14 قرشًا حسب البنك، وهو فارق معتاد في الأسواق المستقرة.

صافي الاحتياطيات النقدية يسجل رقمًا قياسيًا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت 85 مليون دولار، وقد وصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مارس 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.

ويرتبط هذا الرقم القياسي بشكل مباشر باستقرار سعر الدولار اليوم، فكلما زاد الاحتياطي النقدي، زادت قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الجنيه في أوقات الأزمات.

ويعكس هذا المستوى القياسي ثقة المؤسسات الدولية والاستثمارية في الاقتصاد المصري.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز 32%

في تطور إيجابي آخر يعزز استقرار سعر الدولار اليوم، أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، حيث ارتفعت بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتواصل تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعها منذ مارس 2024، وذلك مع اتباع سياسة تحرير سعر الصرف والتوازن بين العرض والطلب، والقضاء على السوق الموازية.

وقد عززت هذه السياسات التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية ودعمت احتياطيات النقد الدولي لتتجاوز 53 مليار دولار.

لماذا يستقر سعر الدولار اليوم؟

يمكن تلخيص العوامل الرئيسية وراء استقرار سعر الدولار اليوم في النقاط التالية:

· ارتفاع الاحتياطي النقدي: وصول الاحتياطي إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر عند 52.83 مليار دولار.

· زيادة تحويلات المصريين بالخارج: نمو بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار في 9 أشهر.

· ثقة المستثمرين: تحسن التصنيف الائتماني وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل سعر الدولار اليوم استقراره النسبي خلال الأيام المقبلة، وذلك لعدة أسباب:

أولاً: استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج بمعدلات مرتفعة.

ثانيًا: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يمنح البنك المركزي قدرة على امتصاص أي صدمات.

ثالثًا: تحسن إيرادات عائدات السياحة.

ومع ذلك، يظل سعر الدولار اليوم مرهونًا بعدة عوامل عالمية، أبرزها تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، فأي تصاعد في هذه التوترات قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت للدولار عالميًا، وهو ما قد ينعكس بشكل طفيف على السوق المحلية.