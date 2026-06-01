قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب قضية صلاح مصدق
موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 2026
محلل سياسي فلسطيني : الوضع في لبنان مأساوي .. وماكرون يدعو مجلس الأمن للتحرك
ذروتها الأربعاء والخميس.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد
شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية
بسبب طالبين.. جامعة العاصمة ترد على أزمة تعطيل مسرحية كلية الحقوق
البرلمان العربي يرحب بإدراج كيان الاحتلال على القائمة السوداء للعنف
حقيقة دعم المثليين في مباراة مصر وإيران .. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل
احتجاجات الحريديم تشل إسرائيل .. وقف حركة القطارات وإغلاق طرق
قبل رجوعهم | شقيق سارة ربيع يحسم جدل أنباء طلاقها من مصطفى أبو سريع
يجب دعمه.. عبد الحميد بسيوني: اختيار قائمة منتخب مصر حق أصيل للمدير الفني
ترامب : المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسمياً الآن.. تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات الإثنين 1 يونيو 2026 بعد تراجع منتصف التعاملات، حيث سجل في البنك التجاري الدولي 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، وسط حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق الصرف المصرية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي غير مسبوق، بالإضافة إلى تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يعزز ثقة الأسواق في قدرة الجنيه على الحفاظ على مكاسبه.

سعر الدولار في جميع البنوك

وثبت سعر الدولار اليوم في معظم البنوك، مع اختلافات طفيفة لا تتجاوز بضعة قروش بين البنوك المختلفة.

 ويعكس هذا الاستقرار نجاح سياسات البنك المركزي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

جاءت أسعار العملة الأمريكية وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم على النحو التالي:

· البنك المركزي المصري: 51.93 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع.
· البنك الأهلي المصري: 51.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع.
· بنك مصر: 51.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع.
· البنك التجاري الدولي (CIB): 51.96 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع.
· بنك الإسكندرية: 51.96 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع.
· بنك البركة: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.
· بنك المصرف المتحد: 51.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع.

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

من المهم عند متابعة سعر الدولار اليوم الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع فسعر الشراء هو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار من العملاء، بينما سعر البيع هو السعر الذي تبيع به الدولار للعملاء.

سعر الدولار اليوم

 ويتراوح هذا الفارق حاليًا بين 10 و14 قرشًا حسب البنك، وهو فارق معتاد في الأسواق المستقرة.

صافي الاحتياطيات النقدية يسجل رقمًا قياسيًا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت 85 مليون دولار، وقد وصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مارس 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.

ويرتبط هذا الرقم القياسي بشكل مباشر باستقرار سعر الدولار اليوم، فكلما زاد الاحتياطي النقدي، زادت قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الجنيه في أوقات الأزمات.

 ويعكس هذا المستوى القياسي ثقة المؤسسات الدولية والاستثمارية في الاقتصاد المصري.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز 32%

في تطور إيجابي آخر يعزز استقرار سعر الدولار اليوم، أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، حيث ارتفعت بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتواصل تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعها منذ مارس 2024، وذلك مع اتباع سياسة تحرير سعر الصرف والتوازن بين العرض والطلب، والقضاء على السوق الموازية.

وقد عززت هذه السياسات التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية ودعمت احتياطيات النقد الدولي لتتجاوز 53 مليار دولار.

لماذا يستقر سعر الدولار اليوم؟

يمكن تلخيص العوامل الرئيسية وراء استقرار سعر الدولار اليوم في النقاط التالية:

· ارتفاع الاحتياطي النقدي: وصول الاحتياطي إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر عند 52.83 مليار دولار.
· زيادة تحويلات المصريين بالخارج: نمو بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار في 9 أشهر.
· ثقة المستثمرين: تحسن التصنيف الائتماني وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل سعر الدولار اليوم استقراره النسبي خلال الأيام المقبلة، وذلك لعدة أسباب: 

 أولاً: استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج بمعدلات مرتفعة.

ثانيًا: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يمنح البنك المركزي قدرة على امتصاص أي صدمات.

ثالثًا: تحسن إيرادات عائدات السياحة.

ومع ذلك، يظل سعر الدولار اليوم مرهونًا بعدة عوامل عالمية، أبرزها تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، فأي تصاعد في هذه التوترات قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت للدولار عالميًا، وهو ما قد ينعكس بشكل طفيف على السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار في البنك الاهلي المصري سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

كورال إيبارشية دير المُحرق

في أجواء روحانية مميزة.. كورال إيبارشية دير المُحرق يشارك في فعاليات عرض فيلم «القدس الثانية»

البابا تواضروس

السلام الوطني يتصدر افتتاح العرض الخاص لفيلم القدس الثانية بحضور البابا تواضروس وكبار المسؤولين | شاهد

البابا تواضروس

البابا تواضروس يتفقد بانوراما تاريخ الدير المُحرق خلال عرض فيلم «القدس الثانية»|صور

بالصور

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر

سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

فيديو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد