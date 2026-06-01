احتجاجات الحريديم تشل إسرائيل .. وقف حركة القطارات وإغلاق طرق

شهدت إسرائيل، مساء الاثنين، حالة من الاضطراب الواسع إثر احتجاجات نظمها متشددون من الحريديم في عدة مناطق، احتجاجاً على اعتقال طلاب معاهد دينية متهمين بالتهرب من الخدمة العسكرية.

وأغلق المتظاهرون عدداً من الطرق والمحاور الرئيسية، من بينها الطريقان السريعان 1 و4، إضافة إلى تعطيل حركة القطارات قرب مطار بن جوريون، ما تسبب في شلل مروري واسع النطاق وازدحامات خانقة في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس ومناطق أخرى.

وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجروح خطيرة بعدما صدمته دراجة نارية خلال إحدى المظاهرات بالقرب من تقاطع غانوت، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما شهدت بعض مواقع الاحتجاج مواجهات مع قوات الشرطة، التي دفعت بتعزيزات لإخلاء الطرق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما أعلنت لاحقاً إعادة فتح معظم المحاور واستئناف حركة القطارات تدريجياً بعد ساعات من التعطيل.

وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقها "فصيل القدس" المتشدد، على خلفية استمرار اعتقال طلاب المعاهد الدينية المطلوبين للخدمة العسكرية، وسط تصاعد الجدل السياسي في إسرائيل بشأن قانون إعفاء الحريديم من التجنيد.