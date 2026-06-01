في أجواء روحانية مميزة.. كورال إيبارشية دير المُحرق يشارك في فعاليات عرض فيلم «القدس الثانية»

شهدت فعاليات العرض الخاص لفيلم «القدس الثانية»، الذي يوثق تاريخ دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق)، فقرة مميزة قدمها كورال إيبارشية دير المُحرق، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسي، ولفيف من الآباء المطارنة والأساقفة، والسادة الوزراء والمحافظين، وعدد من الشخصيات العامة.

وقدم الكورال باقة من الترانيم الروحية التي أضفت أجواءً من الخشوع والبهجة الروحية على الحضور، في مشهد عكس المكانة الروحية والتاريخية التي يتمتع بها دير المُحرق، أحد أبرز محطات مسار العائلة المقدسة في مصر.

وجاءت الفقرة ضمن برنامج فعاليات العرض الخاص للفيلم، لتضيف بُعدًا وجدانيًا مميزًا للحدث الذي يجمع بين التوثيق التاريخي والتراث الروحي، ويُبرز أهمية دير السيدة العذراء المُحرق ودوره في الوعي الكنسي والوطني.