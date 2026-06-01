مواعيد مباريات منتخبنا الوطني للناشئين في دور المجموعات لكأس العالم تحت 17 عاما

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث يستعد الفراعنة الصغار لخوض تحد قوي أمام منتخبات اليونان وقطر وبنما.

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب اليونان يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 في تمام الرابعة مساءً، على ملعب رقم 5.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية أمام منتخب قطر يوم الأحد 22 نوفمبر في الخامسة مساءً على ملعب رقم 2، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويختتم الفراعنة منافسات دور المجموعات بمواجهة منتخب بنما يوم الأربعاء 25 نوفمبر في تمام الرابعة والنصف مساءً على ملعب رقم 3.