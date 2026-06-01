محمود شوقي.. الأهلي يوجه الشكر لوليد صلاح الدين بعد اقتراب وائل جمعة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أن النادي الأهلي قرر توجيه الشكر إلى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، خلال الساعات الماضية، في إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق.

وأوضح شوقي أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا للإعلان عن التعاقد مع وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة، خلفًا لوليد صلاح الدين، ضمن التعديلات المنتظرة داخل الجهاز الفني والإداري.

ويأتي ذلك في ظل تحركات داخل النادي الأهلي لإعادة ترتيب بعض الملفات الخاصة بالجهاز الإداري استعدادًا للفترة المقبلة، خاصة مع ضغط البطولات المحلية والقارية.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من النادي الأهلي بشأن هذه التغييرات، في انتظار الحسم النهائي خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن النادي الأهلي الأهلي المصري يمر بعدة مراجعات إدارية وفنية بهدف الحفاظ على الاستقرار وتطوير منظومة كرة القدم داخل النادي