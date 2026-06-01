شبانة عن الجدل حول بعثة منتخب مصر بكأس العالم: مفيش أهلي وزمالك دلوقتي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الفترة الحالية تتطلب مساندة منتخب مصر والتركيز على دعمه قبل المشاركة في كأس العالم، منتقدًا الجدل المثار حول بعض الأمور الإدارية الخاصة ببعثة المنتخب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "بدل ما يكون شعارنا كلنا ندعم منتخب مصر ونخلع الانتماءات ونكون ورا فكرة إن مصر فوق كل حاجة، يطلع واحد يتكلم عن تكاليف رحلة المنتخب؟".

وأضاف: "ده قرار وزاري صدر بشكل طبيعي، والأمور دي عادية وضرورية، وبتصدر برقم مالي معين، وبعد انتهاء المهمة بيتم تسوية المصروفات.. يعني المبلغ ده مرصود للمنتخب حتى نهاية البطولة وبيتسوى بعد العودة".

وتابع: "الموضوع وصل لطلب إحاطة في البرلمان، طيب هل ده كلام يتقال عن بعثة منتخب مصر المسافرة للمشاركة في كأس العالم؟ وهل حد شاف حاجة زي دي بتحصل في أي مكان في العالم، إن الأمور دي تتناقش في الإعلام بالشكل ده؟".

وواصل: "أنا من أكتر الناس اللي اختلفت مع مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، لكن البعض بيسأل هو مسافر ليه؟.. ده المدير التنفيذي للاتحاد، وفي اجتماعات خاصة بالفيفا وحضوره ضروري، واللي مش فاهم المفروض يدعم بدل ما ينتقد".

وأوضح: "دي في الأساس طلبات الجهاز الفني، وهو المسؤول عن تحديد احتياجاته بالكامل.. كمان القرار الوزاري بيتضمن 40 لاعبًا وليس 26 فقط، وكل الأمور بيتم تقديرها بزيادة تحسبًا لأي ظروف طارئة".

وأضاف: "لو لا قدر الله حصلت إصابة لأحد اللاعبين واحتاج دخول مستشفى، هنعمل إيه وقتها؟ هل هنطلب توفير الأموال بشكل عاجل؟.. طبيعي إن كل الاحتياجات تكون محسوبة مسبقًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مفيش حاجة اسمها أهلي وزمالك داخل منتخب مصر، واللي بيتكلم بالمنطق ده مش بيفيد المنتخب.. ده وقت الدعم والمساندة لمنتخب مصر، ولحسام وإبراهيم حسن، ولكل اللاعبين اللي بيمثلوا مصر في كأس العالم".