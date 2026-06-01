محمد شبانة: صورة فتوح مع إمام عاشور كشفت بعض الجماهير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المرحلة الحالية تتطلب دعم منتخب مصر والابتعاد عن التعصب وإثارة الأزمات، مشددًا على ضرورة مناقشة قرارات الجهاز الفني من منظور فني فقط.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "دخلنا مرحلة الجد مع منتخب مصر، واللي يقول كلمة يكون قدها، ولا وقت للغشم أو إثارة الأزمات. مينفعش تبقى مشجع على الشاشة، وفي ناس بتتكلم وهي مش فاهمة بتقول إيه، وبتثير فتنة بين الجمهور بسبب صورة أحمد فتوح مع إمام عاشور".

وأضاف: "صورة فتوح مع إمام عاشور قلبت الدنيا، وخرجت اتهامات للاعب بالخيانة لأنه ظهر مع زيزو وإمام عاشور. كذلك هناك من يتحدث عن سبب اختيار حسام حسن 9 لاعبين من الأهلي ولاعبين من الزمالك، رغم أن هذه النوعية من الأحاديث هي سبب الفتنة".

وتابع: "ممكن نتكلم عن الاختيارات من الناحية الفنية، كما تحدثنا من قبل عن مصطفى محمد، لكن الحديث عن أن حسام حسن يجامل لاعبي الأهلي على حساب الزمالك، هل هذا كلام مناسب في هذا التوقيت؟".

وواصل: "المفروض نقول برافو لأحمد فتوح، وبرافو لحسام وإبراهيم حسن، لأنهما نجحا في زرع هذه الروح بين لاعبي المنتخب، ولم يعد هناك ما يسمى بلاعب أهلي أو لاعب زمالك داخل المنتخب".

واستكمل: "البعض يقول إن حسام حسن استبعد مصطفى محمد لأنه ظهر في مباراة الزمالك وسيراميكا، فهل هذا كلام يعقل؟".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حتى عندما تتم مناقشة الأمور، يكون ذلك بتعصب شديد يجعل بعض الجماهير تنساق وراء هذا الكلام وتنتقد المنتخب، ويصل الأمر إلى أن يقول البعض: نحن لن نشجع حسام حسن ومنتخب مصر، وهذا أمر غير مقبول".