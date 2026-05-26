شبانة: الزمالك يقترب من إنهاء ملف الرخصة الإفريقية.. وفرجاني ساسي يرفض الحلول الودية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك يسير بخطوات جادة نحو إنهاء ملف القضايا المتعلقة بالحصول على الرخصة الإفريقية والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان المذاع على قناة CBC: "الزمالك يسير في خطوات جادة لحل القضايا الخاصة بالحصول على الرخصة والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "التطبيق الخاص بالنادي ساهم في حل بعض القضايا الصغيرة، والإدارة تحاول تسويقه بشكل جيد".

وتابع حديثه عن ملف اللاعب فرجاني ساسي قائلًا: "فرجاني ساسي رافض الحلول الودية مع الزمالك، ورفض فكرة الجدولة، وطلب الحصول على مستحقاته كاش، وهو في النهاية يبحث عن مصلحته".

ووجه رسالة لجماهير الزمالك، قائلًا: "مش هيحصل إن الزمالك ما ياخدش الرخصة، لأن النادي نجح في حل ما يقرب من 11 قضية، وأقول لجماهير الزمالك: اطمنوا، والموضوع هينتهي".