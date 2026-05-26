مدحت العدل مهاجمًا زيزو: غير صادق ورحل عن الزمالك بسبب الفلوس

وجه مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، انتقادا إلى أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بعد تصريحاته الأخيرة بشأن رحيله عن الزمالك.

وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الأهلي أكبر من أنه يقدم شكوى او اعتراض من أن الزمالك يشارك ، وبشكر زيزو ووالده لأنهم بعد ما مشيوا طلعنا بيزيرا وشيكو بانزا.

وأضاف: زيزو كلامه غير صادق وبيكدب هو مشي عشان الفلوس وعلى إيدي كنا مقدمين له عرض قوي على يدي وخدنا الدوري وهو مخدش ولا حاجة.

وتابع: مش فاهم ليه زيزو يطلع عمل إيه في الموسم عشان يخرج في التلفزيون ويقول التصريحات دي.