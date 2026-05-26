نجم التنس أنور الكموني ومؤسس حملة مانحي الأمل يكرّمان نجاة فالو في مهرجان كان

في واحدة من أبرز اللحظات الإنسانية والثقافية خلال مهرجان كان السينمائي الدولي، قام الكابتن أنور الكموني، نجم التنس العالمي ومؤسس ورئيس حملة مانحي الأمل العالمية (The HopeGiver Campaign)، بتكريم السيدة نجاة فالو بلقاسم، وزيرة التعليم الفرنسية السابقة وأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ فرنسا، وذلك تقديرًا لمسيرتها الإنسانية والثقافية ودورها في دعم الحوار الحضاري والتقارب بين الشعوب.

وجاء التكريم ضمن فعاليات Better World Fund بالشراكة مع The HopeGiver Campaign خلال مهرجان كان السينمائي الدولي، في حدث تاريخي شهد اختيار مصر كـ “دولة الشرف” لأول مرة بهذا الحجم من الحضور الرسمي والثقافي والفني داخل مهرجان كان، في خطوة اعتبرها كثيرون إنجازًا كبيرًا للقوة الناعمة المصرية ورسالة حضارية تعكس صورة مصر الحديثة أمام العالم.

وشهدت الفعاليات حضورًا رسميًا ودبلوماسيًا رفيع المستوى بدعم كبير من السفير المصري في فرنسا السفير الدكتور طارق دحروج وحرمه السيدة علياء الصيرافي، اللذين لعبا دورًا محوريًا في دعم وإنجاح هذا الظهور المصري التاريخي داخل فرنسا، وسط إشادات واسعة بالمستوى الراقي للحضور والتنظيم.

كما شهد الحدث حضور نخبة من أبرز نجوم الفن المصري والعالمي، في مقدمتهم النجمة العالمية شارون ستون، التي خطفت الأنظار بحضورها داخل الفعاليات الإنسانية والخيرية الخاصة بـ Better World Fund بالشراكة مع The HopeGiver Campaign، في تأكيد على المكانة الدولية الكبيرة التي وصل إليها الحدث هذا العام، إلى جانب النجمة الكبيرة والقديرة ليلى علوي، والنجم هاني سلامة، والفنانة يارا السكري، وعدد من الشخصيات السينمائية والثقافية والدبلوماسية من مختلف أنحاء العالم.

وقاد الكابتن أنور الكموني من خلال حملة مانحي الأمل العالمية (The HopeGiver Campaign) حضورًا مصريًا استثنائيًا داخل مهرجان كان، بالشراكة مع مانويل كولاس دي لاروش رئيس Better World Fund، حيث تحولت المشاركة المصرية إلى واحدة من أكثر المشاركات الإنسانية والثقافية تأثيرًا خلال الدورة الحالية للمهرجان، خاصة مع تسليط الضوء العالمي على مصر كـ “دولة الشرف”.

وتضمنت الفعاليات عددًا من الـ Masterclasses واللقاءات الدولية التي ناقشت دور الفن والثقافة والعمل الإنساني في بناء السلام وتعزيز التقارب بين الشعوب، حيث أكد الكموني أن The HopeGiver Campaign أصبحت منصة عالمية تحمل اسم مصر إلى أهم المحافل الدولية، وتعمل على تقديم نموذج حضاري وإنساني يعكس مكانة مصر التاريخية والثقافية.

كما خطفت عازفة الأوبرا المصرية العالمية أميرة سليم الأنظار خلال الفعاليات، بعدما قدمت أداءً استثنائيًا نال إعجاب الحضور العالمي، في ليلة حملت رسالة فنية وإنسانية عكست قوة مصر الناعمة وحضورها الراقي على الساحة الدولية.

وشهدت الفعاليات أيضًا حضور المهندسة رباب عبد العاطي، سيدة الأعمال والداعمة لحملة مانحي الأمل العالمية، برفقة زوجها الدكتور سامر، حيث حرصا على دعم الحضور المصري والمشاركة في هذا الحدث الإنساني والثقافي العالمي، في صورة تعكس التعاون بين الشخصيات الداعمة للعمل الإنساني والثقافي المصري على المستوى الدولي.

ووجّه الكابتن أنور الكموني شكرًا خاصًا إلى مانويل كولاس دي لاروش، رئيس Better World Fund، على الشراكة القوية والتعاون المثمر مع The HopeGiver Campaign، مؤكدًا أن هذا التعاون ساهم في تقديم صورة عالمية مشرفة لمصر داخل مهرجان كان السينمائي الدولي.

كما وجّه الكابتن أنور الكموني شكرًا خاصًا إلى السفير المصري في فرنسا السفير الدكتور طارق دحروج وحرمه السيدة علياء الصيرافي، على دعمهما الكبير وجهودهما المهمة التي ساهمت في تحقيق هذا الحضور المصري التاريخي داخل مهرجان كان السينمائي الدولي، وجعل هذا الوجود المصري المشرف يحدث بهذا الشكل الراقي والمؤثر عالميًا.

ووجّه الكموني كذلك شكرًا خاصًا إلى السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية، تقديرًا لدعمه الكبير وجهوده المستمرة في تعزيز الحضور المصري المشرف على الساحة الدولية، ودعمه للرسالة الإنسانية والثقافية التي تحملها The HopeGiver Campaign.

وأكد الكموني أن ما تحقق في مهرجان كان هذا العام ليس مجرد مشاركة فنية، بل بداية مرحلة جديدة من الحضور المصري المؤثر داخل أهم المنصات الثقافية والإنسانية العالمية.