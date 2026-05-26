قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعلن استقرار الحالة الصحية للحجاج ولا توجد أي حالات وبائية
تكفير ذنوب عامين.. حديث النبي عن صيام يوم عرفة وفضله
طقس وقفة عرفة| القاهرة 30 ومكة تسجل 41.. والأرصاد تُعلن الظواهر الجوية المتوقعة
مقتل 4 أشخاص في الهجوم الأمريكي على جزيرة خرج الإيرانية
طارق العكاري: أي اتفاق مع إيران قد يعيد تشكيل التحالفات الإقليمية
أفضل ما يقال فى يوم عرفة .. أدعية تجمع لك خيرى الدنيا والآخرة
حاولت زرع ألغام بحرية.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف منصات صواريخ وقوارب إيرانية
جون إدوارد يضع مونديال الأندية 2029 ضمن مشروعه مع الزمالك
قطر تنفي عرضها مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق
موعد أذان الفجر يوم عرفة 2026.. اعرف كم ساعة تصوم واغتنمه بهذا الدعاء
أكسيوس: ترامب مستعد لدعم إسرائيل في تصعيدها ضد حزب الله
دعاء يوم عرفة 2026 وفضل وقفة عرفات للحجاج والمسلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم التنس أنور الكموني ومؤسس حملة مانحي الأمل يكرّمان نجاة فالو في مهرجان كان

أنور الكموني نجم التنس ومؤسس حملة مانحي الأمل العالمية يكرّمان نجاة فالو بلقاسم في مهرجان كان.. ومصر تكتب التاريخ كـ “دولة الشرف”
أنور الكموني نجم التنس ومؤسس حملة مانحي الأمل العالمية يكرّمان نجاة فالو بلقاسم في مهرجان كان.. ومصر تكتب التاريخ كـ “دولة الشرف”
حسام الحارتي

في واحدة من أبرز اللحظات الإنسانية والثقافية خلال مهرجان كان السينمائي الدولي، قام الكابتن أنور الكموني، نجم التنس العالمي ومؤسس ورئيس حملة مانحي الأمل العالمية (The HopeGiver Campaign)، بتكريم السيدة نجاة فالو بلقاسم، وزيرة التعليم الفرنسية السابقة وأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ فرنسا، وذلك تقديرًا لمسيرتها الإنسانية والثقافية ودورها في دعم الحوار الحضاري والتقارب بين الشعوب.

وجاء التكريم ضمن فعاليات Better World Fund بالشراكة مع The HopeGiver Campaign خلال مهرجان كان السينمائي الدولي، في حدث تاريخي شهد اختيار مصر كـ “دولة الشرف” لأول مرة بهذا الحجم من الحضور الرسمي والثقافي والفني داخل مهرجان كان، في خطوة اعتبرها كثيرون إنجازًا كبيرًا للقوة الناعمة المصرية ورسالة حضارية تعكس صورة مصر الحديثة أمام العالم.

وشهدت الفعاليات حضورًا رسميًا ودبلوماسيًا رفيع المستوى بدعم كبير من السفير المصري في فرنسا السفير الدكتور طارق دحروج وحرمه السيدة علياء الصيرافي، اللذين لعبا دورًا محوريًا في دعم وإنجاح هذا الظهور المصري التاريخي داخل فرنسا، وسط إشادات واسعة بالمستوى الراقي للحضور والتنظيم.

كما شهد الحدث حضور نخبة من أبرز نجوم الفن المصري والعالمي، في مقدمتهم النجمة العالمية شارون ستون، التي خطفت الأنظار بحضورها داخل الفعاليات الإنسانية والخيرية الخاصة بـ Better World Fund بالشراكة مع The HopeGiver Campaign، في تأكيد على المكانة الدولية الكبيرة التي وصل إليها الحدث هذا العام، إلى جانب النجمة الكبيرة والقديرة ليلى علوي، والنجم هاني سلامة، والفنانة يارا السكري، وعدد من الشخصيات السينمائية والثقافية والدبلوماسية من مختلف أنحاء العالم.

وقاد الكابتن أنور الكموني من خلال حملة مانحي الأمل العالمية (The HopeGiver Campaign) حضورًا مصريًا استثنائيًا داخل مهرجان كان، بالشراكة مع مانويل كولاس دي لاروش رئيس Better World Fund، حيث تحولت المشاركة المصرية إلى واحدة من أكثر المشاركات الإنسانية والثقافية تأثيرًا خلال الدورة الحالية للمهرجان، خاصة مع تسليط الضوء العالمي على مصر كـ “دولة الشرف”.

وتضمنت الفعاليات عددًا من الـ Masterclasses واللقاءات الدولية التي ناقشت دور الفن والثقافة والعمل الإنساني في بناء السلام وتعزيز التقارب بين الشعوب، حيث أكد الكموني أن The HopeGiver Campaign أصبحت منصة عالمية تحمل اسم مصر إلى أهم المحافل الدولية، وتعمل على تقديم نموذج حضاري وإنساني يعكس مكانة مصر التاريخية والثقافية.

كما خطفت عازفة الأوبرا المصرية العالمية أميرة سليم الأنظار خلال الفعاليات، بعدما قدمت أداءً استثنائيًا نال إعجاب الحضور العالمي، في ليلة حملت رسالة فنية وإنسانية عكست قوة مصر الناعمة وحضورها الراقي على الساحة الدولية.

وشهدت الفعاليات أيضًا حضور المهندسة رباب عبد العاطي، سيدة الأعمال والداعمة لحملة مانحي الأمل العالمية، برفقة زوجها الدكتور سامر، حيث حرصا على دعم الحضور المصري والمشاركة في هذا الحدث الإنساني والثقافي العالمي، في صورة تعكس التعاون بين الشخصيات الداعمة للعمل الإنساني والثقافي المصري على المستوى الدولي.

ووجّه الكابتن أنور الكموني شكرًا خاصًا إلى مانويل كولاس دي لاروش، رئيس Better World Fund، على الشراكة القوية والتعاون المثمر مع The HopeGiver Campaign، مؤكدًا أن هذا التعاون ساهم في تقديم صورة عالمية مشرفة لمصر داخل مهرجان كان السينمائي الدولي.

كما وجّه الكابتن أنور الكموني شكرًا خاصًا إلى السفير المصري في فرنسا السفير الدكتور طارق دحروج وحرمه السيدة علياء الصيرافي، على دعمهما الكبير وجهودهما المهمة التي ساهمت في تحقيق هذا الحضور المصري التاريخي داخل مهرجان كان السينمائي الدولي، وجعل هذا الوجود المصري المشرف يحدث بهذا الشكل الراقي والمؤثر عالميًا.

ووجّه الكموني كذلك شكرًا خاصًا إلى السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية، تقديرًا لدعمه الكبير وجهوده المستمرة في تعزيز الحضور المصري المشرف على الساحة الدولية، ودعمه للرسالة الإنسانية والثقافية التي تحملها The HopeGiver Campaign.

وأكد الكموني أن ما تحقق في مهرجان كان هذا العام ليس مجرد مشاركة فنية، بل بداية مرحلة جديدة من الحضور المصري المؤثر داخل أهم المنصات الثقافية والإنسانية العالمية.

انور الكموني التنس مصر مهرجان كان اخبارالرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

الإيجار القديم

مفيش طرد .. تحركات برلمانية جديدة في ملف الإيجار القديم | خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

البن

80 ألف طن| شعبة البن تكشف مفاجأة عن المغشوش بمصر.. وتحذير عاجل

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

جبل عرفات

حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات

صيام يوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة وهل يصح منفرداً؟ احذر هذا الشخص يكره له الصوم

بالصور

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

سيارة كوزموس.. رهان لوسيد لاختراق سوق الكهرباء العالمي من السعودية

كوزموس
كوزموس
كوزموس

مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد