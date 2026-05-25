إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف نجاح "أبل" في حل أزمة ضعف الاستقبال بهواتف "iPhone 18 Pro" و"iPhone Ultra"

احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية مسربة من سلاسل الإمداد العالمية عن قفزة هندسية غير مسبوقة نجحت شركة أبل الأمريكية في تحقيقها لتطوير منظومة الاتصالات اللاسلكية في أجهزتها المستقبلية.

 وأوضحت البيانات الفنية أن طرازي "iPhone 18 Pro" والموديل المرتقب "iPhone Ultra" القابل للطي سيعتمدان على جيل جديد كلياً من تقنيات الهوائيات المدمجة، ما يضع حداً نهائياً لمشكلات ضعف الاستقبال وبطء نقل البيانات التي واجهت الهواتف المرنة لعام 2026.

هندسة هوائيات ديناميكية تتكيف مع وضعية طي الهاتف

تستهدف أبل من خلال التطوير العتادي الأخير تجاوز العقبات الهندسية التي تفرضها الهياكل المعدنية والمفاصل الميكانيكية للهواتف القابلة للطي على جودة الإشارة.

 ورصدت براءات الاختراع المودعة من الشركة نظام هوائيات ديناميكي ذكي (Dynamic Antenna System) يمتلك القدرة على إعادة توجيه موجات الراديو وتوزيعها تلقائياً بحسب وضعية استخدام جهاز "آيفون ألترا"؛ سواء كان مغلقاً أو مفتوحاً بالكامل، مما يمنع تداخل كف اليد مع الهوائيات ويحافظ على استقرار الاتصال.

رقاقات مودم مطورة لتعزيز سرعات الجيل الخامس الفائق

تمنح المعالجات المحدثة المصممة خصيصاً لهواتف "iPhone 18 Pro" قدرات اتصال فائقة النقاء تضمن التوافق المطلق مع شبكات الجيل الخامس المتقدمة "5G Advanced".

 وتعمل منظومة المودم الجديدة بالتكامل مع الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" للتنبؤ بالمناطق ذات التغطية الضعيفة وتعديل ترددات التقاط الإشارة فورياً.

 مما يرفع كفاءة تحميل البيانات وتصفح الويب بنسبة تصل إلى 40%، ويقلل في الوقت ذاته من استهلاك الطاقة الكيميائية للبطارية.

تكامل برمي عالي الأداء يلائم احتياجات السوق المصرية

تطور الشركة الأمريكية بالتوازي مع العتاد الجديد حزم ترقيات برمجية داخل نظام التشغيل "iOS" لمعالجة التراسل السريع والمكالمات الصوتية بوضوح كامل تحت أي ظروف.

 وتعد هذه الترقيات خطوة حاسمة لخدمة المستخدمين والمحترفين في مصر والشرق الأوسط، حيث تضمن استقرار شبكات الاتصال داخل المباني السكنية والمناطق المزدحمة.

 وتتيح تجربة تشغيل مثالية تتفوق بها أبل على الأجهزة المنافسة في قطاع الهواتف الرائدة لعام 2026.

يبرهن الحل الهندسي الحاسم من أبل على أن دخولها المتأخر لسوق الهواتف القابلة للطي كان موجهاً لحل المشكلات التقنية المزمنة بدلاً من مجرد ملاحقة الصيحات البصرية.

 ومع اقتراب الطرح الرسمي لسلسلة "iPhone 18 Pro"، يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه الثورة العتادية في إجبار شركات أندرويد على إعادة هندسة مصانعها، لتبقى معايير جودة الاتصال هي الرهان الأساسي لقيادة المستقبل الرقمي.

