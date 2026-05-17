تحوّل تاريخي في مراسلات آيفون .. أبل تطلق تحديث «iOS 26.5» رسمياً للتشفير الكامل مع أندرويد

أطلقت شركة أبل، رسمياً، تحديثها البرمجي الجديد "iOS 26.5" لكافة مستخدمي هواتف آيفون حول العالم، حاملة معها ميزة تاريخية طال انتظارها؛ وأفاد موقع "CNET" التقني الشهير، بأن التحديث الجديد يجلب رسمياً تقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption) لمراسلات "RCS" المتبادلة بين أجهزة آيفون وأندرويد، لتنهي أبل بذلك ثغرة الخصوصية الكبرى وتمنح محادثات المنصتين حماية حديدية مغلقة لأول مرة.

تشفير افتراضي لإنهاء حقبة الرسائل المكشوفة

تستهدف أبل وجوجل من خلال هذا التعاون المشترك، القائم على معايير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، استبدال رسائل "SMS" التقليدية والقديمة بمنظومة "RCS" فائقة الأمان؛ وبمجرد تثبيت تحديث "iOS 26.5"، سيلاحظ مستخدمو آيفون ظهور أيقونة "قفل صغيرة" مميزة داخل غرف الدردشة مع أصدقائهم من حاملي هواتف أندرويد، لتشير إلى أن الرسائل، والصور، والملفات المتبادلة مشفرة بالكامل وتلقائياً، ولا يمكن قراءتها أو اعتراضها من قِبل شركات الاتصالات أو جهات خارجية.

إعلانات ترويجية وتوصيات ذكية في خرائط أبل

تضمّن التحديث الجديد، بجانب ثورة المراسلة الآمنة، حزمة من التغييرات البصرية والخدمية، شملت إعادة تصميم جزئية لتطبيق الخرائط "Apple Maps" عبر إضافة قائمة "Suggested Places" الذكية؛ وتعتمد هذه الميزة على تقديم توصيات مخصصة للمستخدم بالوجهات والمطاعم الرائجة بناءً على عمليات البحث الأخيرة والمواقع القريبة منه، مع إظهار شاشة تنبيهية جديدة تشير إلى بدء تفعيل "الإعلانات المحلية" داخل التطبيق لتعزيز تجربة اكتشاف الأنشطة التجارية.

تسهيلات في الدفع وتحديثات خاصة بالاتحاد الأوروبي

أتاحت أبل عبر متجر تطبيقاتها "App Store" خيارات مالية مرنة تتيح للمطورين تقديم خطط دفع شهرية مخفضة للاشتراكات السنوية، مما يسهل على المستخدمين الاستفادة من العروض الطويلة بأسعار ميسورة؛ وحصل مستخدمو آيفون في دول الاتحاد الأوروبي على ميزة برمجية حصرية تتيح للإكسسوارات والساعات الذكية التابعة لطرف ثالث عرض تحديثات "الأنشطة الحية" (Live Activities) مباشرة من شاشات القفل، تزامناً مع طرح الشركة لخلفية "Pride Luminance" التفاعلية الجديدة، وإغلاق أكثر من 50 ثغرة أمنية متنوعة.

يمثل تحديث "iOS 26.5" فصلاً جديداً من فصول التوافق البرمجي الذكي لعام 2026، حيث نجحت أبل في تغليب أمن المستخدم وخصوصيته على صراعاتها التجارية مع جوجل؛ ويمكن لحاملي هواتف "آيفون 11" والإصدارات الأحدث في مصر والشرق الأوسط تحميل التحديث فوراً عبر الانتقال إلى الإعدادات، ثم العام، واختيار "تحديث البرنامج" للاستمتاع بأرقى مستويات الأمان الرقمي.