قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة
الدولار بـ 52.95 جنيه.. أسعار العُملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 17-5-2026
انطلاق بعثة الأطباء البيطريين المصريين للإشراف على مشروع الأضاحي بمكة المكرمة
أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية
حكم من مات غنيًا ولم يحج؟.. الإفتاء تجيب
احتجاجات مؤيدة لفلسطين .. واستنفار أمني قرب حفل «يوروفيجن» في فيينا
«قدّر الله وما شاء فعل».. شاهد رد فعل أمير عزمى مجاهد بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية
«فيفا» تعلن عقد اجتماع إيجابي مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم 2026
خليكم في ضهره .. «الغندور» يُدعّم محمد شحاتة بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية
أكبر حاملة طائرات في العالم تعود إلى موطنها بولاية فرجينيا الأمريكية بعد مهمة استمرت سنة
«حقك تصوّت من الفرحة بس ركَّز مع فريقك» .. خالد الغندور يوجّه رسالة لجماهير الكرة المصرية
نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحوّل تاريخي في مراسلات آيفون .. أبل تطلق تحديث «iOS 26.5» رسمياً للتشفير الكامل مع أندرويد

أبل
أبل

أطلقت شركة أبل، رسمياً، تحديثها البرمجي الجديد "iOS 26.5" لكافة مستخدمي هواتف آيفون حول العالم، حاملة معها ميزة تاريخية طال انتظارها؛ وأفاد موقع "CNET" التقني الشهير، بأن التحديث الجديد يجلب رسمياً تقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption) لمراسلات "RCS" المتبادلة بين أجهزة آيفون وأندرويد، لتنهي أبل بذلك ثغرة الخصوصية الكبرى وتمنح محادثات المنصتين حماية حديدية مغلقة لأول مرة.

تشفير افتراضي لإنهاء حقبة الرسائل المكشوفة

تستهدف أبل وجوجل من خلال هذا التعاون المشترك، القائم على معايير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، استبدال رسائل "SMS" التقليدية والقديمة بمنظومة "RCS" فائقة الأمان؛ وبمجرد تثبيت تحديث "iOS 26.5"، سيلاحظ مستخدمو آيفون ظهور أيقونة "قفل صغيرة" مميزة داخل غرف الدردشة مع أصدقائهم من حاملي هواتف أندرويد، لتشير إلى أن الرسائل، والصور، والملفات المتبادلة مشفرة بالكامل وتلقائياً، ولا يمكن قراءتها أو اعتراضها من قِبل شركات الاتصالات أو جهات خارجية.

إعلانات ترويجية وتوصيات ذكية في خرائط أبل

تضمّن التحديث الجديد، بجانب ثورة المراسلة الآمنة، حزمة من التغييرات البصرية والخدمية، شملت إعادة تصميم جزئية لتطبيق الخرائط "Apple Maps" عبر إضافة قائمة "Suggested Places" الذكية؛ وتعتمد هذه الميزة على تقديم توصيات مخصصة للمستخدم بالوجهات والمطاعم الرائجة بناءً على عمليات البحث الأخيرة والمواقع القريبة منه، مع إظهار شاشة تنبيهية جديدة تشير إلى بدء تفعيل "الإعلانات المحلية" داخل التطبيق لتعزيز تجربة اكتشاف الأنشطة التجارية.

تسهيلات في الدفع وتحديثات خاصة بالاتحاد الأوروبي

أتاحت أبل عبر متجر تطبيقاتها "App Store" خيارات مالية مرنة تتيح للمطورين تقديم خطط دفع شهرية مخفضة للاشتراكات السنوية، مما يسهل على المستخدمين الاستفادة من العروض الطويلة بأسعار ميسورة؛ وحصل مستخدمو آيفون في دول الاتحاد الأوروبي على ميزة برمجية حصرية تتيح للإكسسوارات والساعات الذكية التابعة لطرف ثالث عرض تحديثات "الأنشطة الحية" (Live Activities) مباشرة من شاشات القفل، تزامناً مع طرح الشركة لخلفية "Pride Luminance" التفاعلية الجديدة، وإغلاق أكثر من 50 ثغرة أمنية متنوعة.

يمثل تحديث "iOS 26.5" فصلاً جديداً من فصول التوافق البرمجي الذكي لعام 2026، حيث نجحت أبل في تغليب أمن المستخدم وخصوصيته على صراعاتها التجارية مع جوجل؛ ويمكن لحاملي هواتف "آيفون 11" والإصدارات الأحدث في مصر والشرق الأوسط تحميل التحديث فوراً عبر الانتقال إلى الإعدادات، ثم العام، واختيار "تحديث البرنامج" للاستمتاع بأرقى مستويات الأمان الرقمي.

أبل iOS 265 RCS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

رؤية الهلال في السعودية

عيد الأضحى الأربعاء أم الخميس؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيد الاضحى

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات .. بيان عاجل من دار الإفتاء

صورة التلميذ

تعليم القاهرة تحقق في الواقعة المتداولة بشأن قيام معلم بحلق شعر تلميذ في الطابور

رؤية الهلال

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية ومصر.. اليوم أم غدا؟

ترشيحاتنا

معهد البحوث الجنائية والتدريب ينظم أولى الصالونات الثقافية بجامعة عين شمس بعنوان: «حكاية نصر.. من العبور إلى التحرير»

معهد البحوث الجنائية والتدريب ينظم أول الصالونات الثقافية بجامعة عين شمس.. صور

رشوة

قرار عاجل بشأن استئناف المتهمين في رشوة وزارة الري

المتهم

شابو وسلاح وحشيش| ضبط المتهم بتهديد طليقتة وإلحاق الأذى بها في الإسماعيلية

بالصور

لوك كاجوال.. هاجر أحمد تبهر متابعيها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد