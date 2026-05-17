مصطفى إبراهيم: الزمالك قدّم بطولة استثنائية.. وركلة الجزاء غيّرت مسار الكونفدرالية

أكد مصطفى إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق أن نادي الزمالك قدم نسخة مميزة واستثنائية خلال مشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم عدم التوفيق في المباراة النهائية أمام اتحاد العاصمة.

وأوضح مصطفى إبراهيم، خلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» على شاشة قناة نادي الزمالك مع الإعلامي محمد عبد الجليل، أن الفريق الأبيض قدم مباراة قوية في لقاء الذهاب أمام اتحاد العاصمة، وكان الأقرب لتحقيق الفوز في ظل الأداء المميز والفرص العديدة التي صنعها اللاعبون خلال اللقاء.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح الفريق الجزائري في مواجهة الذهاب كانت نقطة التحول الأبرز في صراع اللقب، مؤكدًا أنها أثرت بشكل كبير على مسار النهائي وحسم البطولة.

وشدد إبراهيم على أهمية دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على البناء فوق الإيجابيات التي ظهرت خلال البطولة، من أجل العودة بقوة في المنافسات القادمة.