حمادة عبداللطيف: لاعبو الزمالك تجاهلوا تعليمات معتمد جمال وتمسكوا بالدفاع أمام اتحاد العاصمة

أكد حمادة عبد اللطيف نجم الكرة المصرية السابق أن لاعبي الزمالك تجاهلوا تعليمات معتمد جمال أمام اتحاد العاصمة.



وقال “عبد اللطيف” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: لاعبو الزمالك تجاهلوا تعليمات معتمد جمال أمام اتحاد العاصمة وتمسكوا بالدفاع.

وأضاف: معتمد جمال يتحمّل مسئولية خسارة الزمالك لبطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة وكان بالإمكان أن يحصل الزمالك على اللقب بعد الهدف الأول.

وتابع: معتمد جمال أخطأ في تشكيل مباراة اتحاد العاصمة وكان يجب أن يلعب أحمد ربيع أساسيًا أمام اتحاد العاصمة.

وواصل: معتمد جمال يتحمل خسارة الكونفيدرالية، فلاعبو الزمالك كانوا يفكرون في لحظة التتويج وسأتواجد في ستاد القاهرة في مباراة سيراميكا لدعم الزمالك.