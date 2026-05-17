الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لكزس LBX Morizo RR تظهر بلمسات أكثر جرأة.. ماذا عن السعر؟

صبري طلبه

ظهرت لكزس LBX Morizo RR في تحديث جديد يعكس توجهًا رياضيًا أكثر جرأة، بعد أن حصلت على مجموعة من التحسينات المستمدة من فلسفة الأداء لدى قسم Toyota Gazoo Racing.

ويأتي هذا الطراز ليعزز ارتباط لكزس بالهوية الرياضية، مع اقتراب واضح من فلسفة سيارات الأداء العالي التابعة لعلامة تويوتا مثل كورولا GR.

منظومة أداء لكزس LBX Morizo RR

تعتمد LBX Morizo RR على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني، وهو نفس الأساس المستخدم في عدد من طرازات الأداء مثل ياريس GR وكورولا GR.

ويولد المحرك قوة تصل إلى 300 حصان مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، ويتصل المحرك بخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي من 6 سرعات والثاني أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات AWD.

تصميم خارجي يعكس طابعًا رياضيًا حادًا

يحمل التصميم الخارجي للسيارة لغة بصرية أكثر شراسة مقارنة بنسخة  LBX القياسية، حيث تظهر بمصابيح أمامية بتقنية LED ذات شكل حاد، كما تعتمد على جنوط رياضية كبيرة وشبك أمامي أسود واسع متعدد الفتحات الهوائية، يتوسطه خط بلون أصفر يبرز الهوية الخاصة بالإصدار، ويكتمل الطابع الرياضي مع استخدام نفس اللون في تفاصيل إضافية مثل ملاقط المكابح.

مقصورة لكزس LBX Morizo RR

تجمع مقصورة لكزس LBX Morizo RR بين الطابع الرياضي واللمسة الفاخرة المعهودة من لكزس، حيث تأتي المقاعد بكسوة من الألكانتارا، مع لمسات باللون الفضي في أجزاء متعددة من المقصورة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تأتي السيارة بأحزمة أمان باللون الأصفر تعكس الهوية الرياضية، مع نظام صوتي فاخر من Mark Levinson يتكون من 17 سماعة.

سعر سيارة لكزس LBX Morizo RR

تقدم Lexus LBX Morizo RR 2026 في السوق الياباني بسعر يبدأ من نحو 6.8 مليون ين، أي ما يعادل تقريبًا 43,100 دولار أمريكي، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا Bespoke Build إلى حوالي 7.56 مليون ين بما يعادل 47,900 دولار أمريكي.

