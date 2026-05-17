انسوا الهزيمة وفكروا في يوم الأربعاء.. «الغندور»: جمهور الزمالك العظيم هو السند والظهر

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة دعم للاعبي وجماهير نادي الزمالك عقب خسارة لقب بطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري .



وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "الكرة مكسب وخسارة انسوا الهزيمة وخسارة الكونفدرالية وفكر في يوم الأربعاء وجمهور الزمالك العظيم هو السند و الظهر".



اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

وتوّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.