السيارة اتعجنت | القصة الكاملة لحادث تصادم سيارتين بطريق توشكى بأسوان.. ومصرع وإصابة 15 شخصًا

نستعرض القصة الكاملة لتفاصيل حادث طريق توشكى جنوب أسوان ، والذى أسفر عن مصرع وإصابة 15 شخصًا، منهم 6 أشخاص متوفين وإصابة 9 آخرين نتيجة وقوع تصادم مروع بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل ، والأخرى ربع نقل ، وهى اللى اتعجنت وطارت جميع ملامحها من روعة وقوة التصادم .

وضمت قائمة المتوفين، وجمعيهم عمال مقاولات من محافظة الدقهلية بإجمالى 6 متوفين كل من عبد الله .ع.ح 30 سنة ، ومحمد .ح.س 30 سنة ، وأحمد .ر.م 30 سنة ، وأحمد .أ.ا 25 سنة ، ومحمد .ا.ش30 سنة ، وإسلام .ع.ك 20 سنة .

فيما ضمت قائمة المصابين بإجمالى 9 أشخاص كل من حسن .ت.م 27 سنة، ومحمد .ع.ش 23 سنة ، ومحمود .ا.ع 29 سنة ، ومحمد .ا.ط 30 سنة ، وأحمد .ع.ا 23 سنة ، وعبد الكريم .ع.ت 23 سنة ، وخالد .ع.ف 25 سنة ، بالإضافة إلى شخصين مجهولى الهوية من زملائهم فى العمل.

وكان قد لقى 6 أشخاص مصرعهم ، فيما أُصيب 9 آخرون نتييجة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل بطريق توشكى جنوب أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية ، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق توشكى شرق عند الكيلو 27، وعلى الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات للإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج اللازم ، فيما تم التعامل مع المتوفين .

وانتقلت الأجهزة المعنية والجهات المختصة إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة والوقوف على أسبابها، كما تم رفع آثار التصادم من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والسيارات المختلفة ، وتم تحرير محضر بالواقعة.