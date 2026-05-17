على طريقتها الخاصة.. فريدة شريف منير تفاجئ والدها في عيد ميلاده بحضور الأصدقاء | شاهد

حرصت فريدة شريف منير علي إقامة حفل مفاجئ ومميز لوالدها للاحتفال بعيد ميلاده بطريقة خاصة، بمشاركة عدد من أصدقائه المقربين .



وشارك الفنان شريف منير عددًا من الصور تجمعه بينهما وعلق قائلاً: "كاميليا حبيبتى وبنتى الصغيرة احتفلت بيا بطريقتها مع أصحابها زوكش وآدم شكرًا يا حبايبى ".

وتستعد فرقة نوستالجيا باند بمشاركة الفنان شريف منير وعدد من الأعضاء للعودة مجددًا إلى الساحة الفنية، من خلال سلسلة من الحفلات الغنائية التي تنطلق خلال الأيام المقبلة ضمن موسم صيف 2026، في خطوة ينتظرها جمهور الموسيقى الحية ومحبو الأغاني الكلاسيكية بإعادة توزيع عصري.

وتُعد نوستالجيا باند تجربة موسيقية مختلفة تقوم على إعادة إحياء أشهر الأغاني التي ارتبطت بذاكرة الجمهور، لا سيما تلك التي قُدمت ضمن أفلام سينمائية حققت نجاحًا كبيرًا، وتقدم الفرقة هذه الأعمال برؤية حديثة تجمع بين الحفاظ على روحها الأصلية وإضفاء لمسة موسيقية متجددة تتماشى مع ذوق الجيل الحالي.

ويظهر شريف منير خلال الحفلات بدور مميز، حيث يشارك كعازف درامز أساسي، في انعكاس واضح لشغفه بالموسيقى، وهو ما يضفي طابعًا شخصيًا وتفاعليًا على العروض الحية.