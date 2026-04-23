شريف منير: مخفتش من تجسيد شخصية الإرهابي محمود عزت.. والحديث عن الأعلى أجرا متربناش عليه

حل الفنان شريف منير، ضيفا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

تجسيد شخصية محمود عزت

وقال شريف منير: "شخصية الإرهابي محمود عزت ما كانش لها نشاط إعلامي واضح، وما كانش بيحب يظهر كتير في الإعلام، وكان مُحرك الأحداث".

وأضاف شريف عامر: "شخصية محمود عزت في التحقيقات كانت مهزومة بشكل كبير؛ لأنه كان عنده أمل إنه يوقف الجماعة الإرهابية على رجليها تاني، لكنه فشل".

وأكمل شريف منير: "الانقسامات ضربت تنظيم الإخوان الإرهابي منذ أيام محمود عزت وحتى الآن".

ولفت شريف منير: "لازم في كل فترة ينتج عمل درامي؛ للتذكير بما فعله الإخوان في مصر"، مضيفا: "لا أمان لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية".

المشهد الشهير مع مراد مكرم

وكشف شريف منير كواليس المشهد الشهير في رأس الافعى بينه وبين الفنان مراد مكرم أثناء التحقيق مع الإرهابي محمود عزت.

وقال شريف منير :" مراد لما جالي وشوشني في ودني ومقاليش حاجة خالص"، مضيفا:" لكن أعتقد أن رسالة ضابط الأمن الوطني لمحمود عزت في التحقيقات دفعت الإرهابي للاعتراف ".

مخفتش من دوري في رأس الأفعى



وقال شريف منير:" لما اتعرض عليا دور رأس الأفعى مخفتش منه وانا مش بخاف إلا من الله ".



وتابع شريف عامر :" مخفتش دوري في رأس الافعى يسحب من رصيدي عند الجمهور ولازم نظهر الشر عشان الخير يبان ".



وأكمل شريف منير :" انا سعيد بالمشاركة في مسلسل رأس الأفعى لأن القضية انا مؤمن بها وعشتها في وقت حكم الإخوان والسنوات اللي بعدها ".

متربناش على فكرة الاعلى أجرا



وقال شريف منير:" الحديث المتكرر عن الأعلى أجرا في الوسط الفني أمر حديث لم نتربى عليه ".

وأضاف شريف منير :" انا شايف إن التقييم الأخير للجمهور فقط في الشارع"، مضيفا:" انا مش بهتم بإحداث تريند على مواقع التواصل الاجتماعي ".

وتابع شريف منير :" انا بتابع السوشيال ميديا فقط ولا أتدخل للرد على أي واحد داخل يشتمني ووقت مسلسل رأس الأفعى اتشتمت كتير لكن كانت بتسعدني لان ده دليل على إني ناجح ".

مقدرش اعمل دور متحرش بالأطفال

وقال شريف منير:" فيه أعمال فيها جرأة مقدرش أعملها مثل شخصية المتحرش بالأطفال ".



وأضاف شريف منير :" مقدرش اعمل دور الشاذ جنسيا ولما خالد الصاوي عمل الدور ده في عمارة يعقوبيان كان قوي وعانى منه فترة ".

وتابع شريف منير :" انا اقدر أعمل دور تاجر مخدرات أو قاتل لكن مستحيل اعمل دور متحرش بالأطفال حتى لو الهدف سامي من العمل وهتأذي نفسيا من الدور ده ".

عشق الموسيقى

وقال شريف منير: "المزيكا وعزف الموسيقى هتفضل جزء من حياتي، وأنا ما أقدرش أبطل العزف على الدرامز".

وأضاف شريف منير: "أنا عندي فرقة موسيقية، وبنلعب بوب ميوزيك، وبنلعب موسيقى لأغاني مادونا القديمة".

وواصل شريف منير حديثه: "الناس عندها حالة نوستالجيا للشرقي، وبدأت اختار ألعب أغاني شرقية فيها نوستالجيا، وفي حفلة خدت أغنية من فيلم «صغيرة على الحب» ولعبناها بطريقتنا".