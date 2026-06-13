استشهاد فلسطيني بعد قصف طائرة إسرائيلية مسيرة مخيم البريج وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم السبت بأن طائرة إسرائيلية مسيرة، قصفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، واستشهد مواطني وأصيب اثنان آخران.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر العام الماضي استشهد أكثر من 980 فلسطينيا، وأصيب نحو 3120 آخرين.

وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين في غزة، 72 ألف شهيد بالإضافة إلى أكثر من 173 ألف مصاب، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.