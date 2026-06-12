تفعيل صفارات الإنذار في غلاف قطاع غزة ..وحيش الاحتلال : تشخيص خاطئ

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في غلاف قطاع غزة.

وبدوره ؛ ذكر الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة بسبب تشخيص خاطئ.



أكدت وسائل الإعلام سماع دوي سلسلة انفجارات عنيفة جدا، في فلسطين المحتلة بعد وصول الرشقات الصاروخية الإيرانية، منذ قليل.

وذكرت وسائل الإعلام ، أن الصاروخ الإيراني الذي وصل "تل أبيب" قبل قليل هو صاروخ انشطاري متفجر وتبعه سلسلة انفجارات ضخمة.

وبحسب إعلام الاحتلال فقد تم رصد 6 صواريخ، صاروخان باتجاه شمال فلسطين المحتل، و 4 صواريخ باتجاه "تل أبيب" ووسط فلسطين المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، بأن تقارير أولية قالت عن سقوط صاروخ في "الكريوت" شمال حيفا.