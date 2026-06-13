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لطلاب الثانوية العامة 2026 .. 8 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة 2026 .. 8 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2026، في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل المحلي والعالمي؛ يسعى طلاب الثانوية العامة في مصر عام 2026 إلى اختيار مسارات دراسية تضمن لهم مستقبلًا مهنيًا واعدًا، يُواكب تطورات التكنولوجيا ويُلبّي متطلبات السوق.

وبات من الضروري، عند اختيار الكلية، أن يوازن الطالب بين شغفه الشخصي، ومجال قدراته، ومجموعه الدراسي، من جهة، وبين اتجاهات سوق العمل ومتطلباته المستقبلية من جهة أخرى.

8 كليات مطلوبة في سوق العمل
في هذا السياق، يرصد موقع صدى البلد في التقرير التالي، أهم 8 كليات مطلوبة في سوق العمل المصري لعام 2026، بالإضافة إلى أبرز التخصصات داخلها، والوظائف الأعلى أجرًا المتاحة لخريجيها.

1. كلية الذكاء الاصطناعي

2. كلية الحاسبات والمعلومات (تخصصات البرمجة، الروبوتات، المعلومات الحيوية)

3. كلية الهندسة (ببرامجها الحديثة)

4. كلية العلوم (أقسام علوم الحاسب، جيولوجيا البترول، تكنولوجيا المعلومات)

5. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

6. كلية النانو تكنولوجي

7. كلية التمريض

8. كليات الطب 

سوق العمل المحلي سوق العمل طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة متطلبات السوق تطورات التكنولوجيا تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026

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