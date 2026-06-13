آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أطلقت شركة "أودي" الألمانية العريقة مقطعًا مرئيًا تشويقيًا جديدًا يوثق الاختبارات الديناميكية العنيفة لسيارتها السوبر كار القادمة المنتظرة “آودي نوفولاري”، وذلك أثناء خضوع النسخة الاختبارية القريبة من الإنتاج التجاري للاختبار على حلبة ومضمار "ناردو" الشهير في إيطاليا.

وجاء هذا الاستعراض الميكانيكي بعد فترة وجيزة من التقاط عدسات المصورين لصور تجسسية للمركبة أثناء اختبارها على حلبة "نوربورغرينج" الألمانية، لتؤكد الشركة أن جولاتها اللوجستية لتطوير السيارة تجوب أرقى المضامير العالمية بهدف ضبط أنظمة الشاسيه والتعليق بدقة هندسية مطلقة.

منظومة هجينة متطورة بثلاثة محركات ومعدلات تسارع خارقة

تعتمد البنية الهندسية لسيارة أودي نوفولاري على منظومة حركة هجينة قابلة للشحن (PHEV) فائقة التطور تجمع بين القوة المادية العضلية والذكاء البرمجي؛ حيث تنبض الشاسيه بمحرك بنزين مكون من 8 أسطوانات V8 سعة 4.0 لترات مدعوم بشاحن توربيني مزدوج، ويتكامل ميكانيكيًا مع ثلاثة محركات كهربائية من فئة التدفق المحوري (Axial Flux Motors) وحزمة بطارية ليثيوم أيون سعة 7.3 كيلوواط/ساعة.

وتنتج هذه المنظومة مجتمعة قوة مرعبة تصل إلى 987 حصانًا (ما يعادل 1001 حصان أوروبي)، مما يتيح للهيكل الاندفاع والصاروخي من السكون صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.6 ثانية فقط، والانطلاق بسرعة قصوى تتجاوز 350 كيلومترًا/ساعة.

أودي نوفولاري 2027

مرونة القيادة الصامتة والتحكم الديناميكي على المنعطفات الحادة

أظهر المقطع المرئي تباينًا مذهلاً في أداء المركبة الخارقة؛ حيث جرى اختبارها في بعض المقاطع تحت حالة من السكون التام والهدوء البرمجي الاعتمادي بفضل قدرتها على السير بالطاقة الكهربائية النظيفة حصريًا اعتمادًا على محركاتها الكهربائية وبطاريتها المتطورة.

وركز مهندسو قطاع الأداء العالي في أودي على استغلال المنعطفات الحادة لحلبة ناردو لتقييم مستويات التوزيع الديناميكي لعزم الدوران بين العجلات الأربعة، وضمان ثبات الشاسيه عند السرعات الفائقة مع توفير عزل صوتي وميكانيكي متقن للمقصورة الداخلية يحمي السائق من الضوضاء الخارجية المزعجة.

أودي نوفولاري 2027

تتبنى الإدارة الاستثمارية في إنجولشتات استراتيجية تسويقية شديدة الحصرية لطراز نوفولاري؛ حيث تعتزم الشركة بناء وتصنيع 499 نسخة فقط من الفئة الكوبيه الفاخرة للبيع عالميًا عبر صالات الحجز المباشر.

وتشير التقارير الاستثمارية إلى أن أودي ستتبع هذا الإطلاق بتقديم نسخة مكشوفة السقف من فئة "سبايدر" في وقت لاحق لتلبية رغبات الملاك الساعين وراء التميز، تمهيدًا لبدء مرحلة الإطلاق التجاري الرسمي وتسليم الشحنات الأولى للعملاء عبر الوكلاء المعتمدين بأسعار تنافسية ستغير خريطة الاستثمار في قطاع السيارات الفاخرة عالميًا.